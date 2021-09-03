中職／旅外4投初先發全挨轟 胡智為：中職不是那麼簡單

統一獅隊投手胡智為明天將在中職演出第二場出賽，面對味全龍隊先發，回憶首戰在7局挨轟還是直呼「嚇很大」，對於旅外4投都在首場先發挨轟，他也透露曾與江少慶聊過打者帶來的surprise，中職不是那麼簡單。

胡智為的初登板6局、失2分，為4位旅外一指投手中最佳，首戰投了79球，他坦言有點小痠，但精神上沒有太大疲勞，「有一陣子沒有丟那麼多球，現在年紀有了，慢慢要去習慣。」對於首戰表現，他說：「滿意的是穩定，每一球都有到設定的範圍內，美中不足就是那支全壘打。」

胡智為坦言挨轟嚇到，加上江少慶、陳冠宇、呂彥青，4人全數在首場先發各挨1轟，中職打者用全壘打歡迎4位旅外大投手返台，胡智為笑說：「少慶應該也有被嚇到吧！」

胡智為透露，有與江少慶聊過，「聊中職打者、聊這個環境帶給我們的surprise，我是說我們都還在適應這個環境，中職不是那麼簡單，隊伍少、大家對戰次數多，互相了解也會更快，每場都要去做改變。」他也讚江少慶的第二戰就投很好，「但我覺得這還不是他最好的時候，以他的自律、自制能力，他知道怎樣可以更好，我相信我們這些回來的選手，都會一場比一場好。」

胡智為對於天氣也還在適應中，「8年沒在這邊比賽了，汗是流得有點多，第五局帽子開始滴水了。」他笑說自己是沒換褲子，因為一開始拿到的有點鬆，目前只有幾件褲子，「換衣服比較多」。

胡智為上半季跟著龍隊二軍調整、比賽，彼此之間的熟悉不在話下，胡智為對此並不擔心，「我在那邊待了3、4個月，和捕手都搭配過，他們也有很多我的影片，明天的策略可能小小改變，也可能一樣。」像是說了什麼，但什麼都沒說，思路非常清晰。