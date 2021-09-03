中職／廖任磊近期並不差 葉總指既定印象控球差吃虧

味全龍隊投手廖任磊本周被降下二軍、轉先發調整，今天已在二軍出賽，面對富邦悍將隊先發2局、失2分，總教練葉君璋指出廖任磊近期出賽表現並不差，最大的問題，是需要讓裁判覺得他是「控球好的投手」。

廖任磊為龍隊去年季中選秀第2指名，順位僅次於王維中，但今年在一軍防禦率高達6.00，上一場對中信兄弟隊無法收拾局面，10局先四壞保送周思齊，再對陳家駒投出觸身球，讓兄弟擠回追平分，隨後降下二軍。

談到廖任磊的問題，葉君璋表示，「老實講，後面幾場是還不錯，保送的球，很像有投到框框內。」

「大家都很在意好球帶，為什麼框框內會是壞球，李振昌框框外就是好球。」葉總直言：「我是跟他講，你控球不好的投手，主審就覺得你壞球多，這是他要改進的地方，控球好的投手，裁判就覺得他好球多啊！比較起來，他就比較吃虧，他要讓裁判覺得他是控球好的投手。」