中職／悍將「將將好生活」主題日 攜手富邦人壽愛地球

力行環保從你我做起，9月11日至12日富邦悍將隊攜手富邦人壽，一起在新莊棒球場舉辦「將將好生活」主題日，以「環保」為主軸，打造球場綠生活，特別邀請環保相關市集攤位共襄盛舉，一起推廣環保及永續觀念。

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年更結合ESG，發揮綠色永續正向力，贊助「將將好生活」主題日活動、推出環保主題球衣，攜手富邦悍將創造一個減塑、低碳、友善環境的綠色賽事，不僅推升運動風氣，更積極讓「永續生活」成為全民運動，促進國人及環境健康，打造更美好的生活。

除此之外，富邦人壽亦結合本業落實綠色永續理念，推出視訊投保、電子保單、電子通知單和線上理賠申請服務，取代傳統的紙本作業，開創綠色價值服務，攜手保戶共創低碳健康環境。

邦地球深呼吸！富邦悍將首次推出環保主題球衣，「將將好環保主題球衣」在設計上結合環保概念以藍、綠、白為主要色系，並與興采實業合作使用咖啡紗布料。

興采實業一直以成為世界性的環保機能性紡織品公司為目標，於2008年成功研發出世界首創的-S.Café®環保科技咖啡紗，是利用寶特瓶和咖啡渣所製造且擁有環保認證，「將將好環保主題球衣」將於主題週末登場，其具有異味控制、快乾等特性能使悍將們舒爽的全力拚戰，也響應環保為愛護地球盡一份心力。

富邦人壽「將將好生活」主題日，除了邀請環保議題相關品牌設攤，還有曾擔任綠色行動大使的創作歌手將在9月11日現身悍將城堡，於賽前透過美聲療癒大家並擔任開球嘉賓，以及將環保理念拍成短片的知名Youtuber也將齊聚悍將城堡，一起透過環保概念拉近彼此的距離，更多詳細的活動內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。