中職／全猿主場好洗腦 鞏冠：每到2好球就「三振他」

味全龍隊第一指名選進的吉力吉撈．鞏冠，今天首度在一軍場上擔任先發捕手，昨天先在桃園替補蹲捕小試身手，談到最大的印象竟是「很吵」，「三振他」的洗腦旋律現在都會唱了。

鞏冠昨天先以指定打擊上場，總教練葉君璋在7局下取消指定打擊，換下蔣少宏，改由鞏冠負責蹲捕，這也是他加入龍隊一軍後首度擔負起本壘指揮官的任務。

談到昨天的蹲捕狀況，鞏冠表示，「很吵，因為在美國沒有這麼多加油聲。」他讓自己稍微深呼吸、重新調整，「因為聲音有點打亂自己，試著讓自己慢下來。」久違蹲捕的感覺並不生疏，「接完一顆後，一切都滿正常。」

鞏冠笑說，打DH時就有感受到全猿主場的威力，「分心是還好，就心跳加速，每到兩好球就『三振他～』」跟著洗腦的旋律唱起來。

此戰被視為蹲捕能力的檢驗，鞏冠對此淡淡表示，「就是例行賽其中一場。」但他也說很開心終於可以先發當捕手，「前陣子打DH，打完一打席會突然不知道自己要做什麼，調整上比較不適應，捕手加打擊，節奏上比較開心。」

外界視為主戰捕手，鞏冠不多想，「就像葉總說的，先把每件事做好，再做其他事情，少宏（蔣少宏）也蹲得很好，就是相信自己的隊友吧！彼此鼓勵，輪到誰就是全力以赴。」