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中職／葉總直言昨役蹲滿爛 還是大膽啟用鞏冠先發蹲捕
吉力吉撈．鞏冠的初先發蹲捕，就在今晚！他將在今天面對統一獅隊之戰，與「龍王」王維中搭配，總教練葉君璋直言鞏冠昨役替補蹲捕表現「滿爛的」，一度猶豫今天是否要讓他擔當先發捕手，最終還是決定大膽啟用。
鞏冠昨天已在一軍蹲捕過，但該役原以先發指定打擊上場，葉君璋在7局下取消指定打擊，換下蔣少宏，改由鞏冠負責蹲捕，這也是他加入龍隊一軍後首度擔負起本壘指揮官的任務，葉總今天揭曉昨天啟用鞏冠蹲捕的原因，「因為今天要讓他蹲」。
葉君璋表示，之前就有想過王維中投的時候可以讓他蹲，雖然過去沒有搭配過，但配球、接球沒有太大問題，「在美國就常常要接沒有搭配過的投手，所以應該OK，只是太久沒有一軍比賽的節奏，這是今天要觀察的，所以昨天特別讓他蹲兩局，蹲得滿爛的。」
葉君璋對鞏冠的首場蹲捕表現並不滿意，被問到是否一度打消讓他今天先發蹲捕的念頭，葉總說：「其實是有，但還好，後面還有兩個捕手，不然要挑什麼時候？」
葉總指出，鞏冠的接球、擋球沒有問題，傳球昨天還沒有被考驗到，「他的攻擊面是不錯，阻殺相對之下就比較弱。」
今天正好就碰上壘間最具侵略性的獅隊，鞏冠對此也有提防，「準備好，他們有跑就趕快出手。」他表示，有注意到獅隊是盜壘最積極的球隊，「 少宏、時豪也都有跟我提到，他們可能第一球就跑，隨時要注意，也要提醒投手抬腳要快一點。」
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