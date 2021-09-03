中職／獅隊選秀7將全數簽約 二指張翔簽約金390萬

統一獅隊與今年季中選秀會七名加盟好手全數簽約，除了日前公布的第一指名胡智為外，其餘新秀簽約細節今日公布，第二指名的張翔簽約金390萬元、激勵獎金80萬元。

獅隊在8月底曾為胡智為舉辦加盟記者會，公布雙方簽下2.5年合約，合約總值超過2000萬元，另外張翔、劉志宏、楊竣翔、李承鴻、楊孟沅、謝修銓等六人，也在今天宣布完成加盟。

除了完成所有新秀選手加盟簽約外，球隊也正式成立二軍農場主管一職，由球探潘俊榮擔任，其主要任務透過與ㄧ、二軍教練團開會討論，擬定新人加盟後的各項訓練、出賽規劃，進而更落實選手養成計畫，讓二軍選手透過計畫性訓練養成。

獅隊今年新秀第二輪起簽約金、激勵獎金如下：

第二輪 張 翔：簽約金390萬，激勵獎金 80萬，月薪 5萬

第三輪 劉志宏：簽約金330萬，激勵獎金60萬，月薪5萬

第四輪 楊竣翔：簽約金250萬，激勵獎金 50萬，月薪 6萬

第五輪 李承鴻：簽約金200萬，激勵獎金 60萬，月薪 5萬

第六輪 楊孟沅：簽約金110萬，激勵獎金 60萬，月薪 5萬

第七輪 謝修銓：簽約金70萬，激勵獎金 30萬，月薪 5萬