日職／王柏融合約年「開眼」 季後是否續約引日媒討論

「台灣大王」王柏融2年前與火腿簽下3年合約，歷經跌跌撞撞的前2個賽季，今年總算打出成績，目前打擊三圍.238/ .325/ .448、7支全壘打35分打點皆是生涯最佳，未來究竟能否與火腿再續前緣，引發外界遐想。

日媒《棒球週刊》日前撰文寫道王柏融今年的表現，透露他在加盟日職前兩年表現差強人意，似乎有水土不服的情況，不過卻能在合約的最後一年大放異彩，位處投手相對較為優秀的太平洋聯盟，王柏融總算調整好步調，力量方面也加強了不少。

該文最後也提到王柏融本季不錯的打擊成績，有機會為自己爭取下一份日職合約，留言引發網友熱議，「王柏融本季確實很努力，但這樣的成績要獲得延長合約其實挺尷尬的」、「雖然看到一位球員的成長，但這樣的成績對於前來助陣的洋將來說的確點困難啊」、「如果大幅減薪的話可以續留，不願意的話就回台灣去吧，台灣才是屬於他的舞台」。