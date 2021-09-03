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爆米花聯盟／徐子峻再見安桃園市搶勝 合庫中止7連勝

中央社 / 台北3日電
爆米花棒球聯盟合作金庫3日與桃園市隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，桃園市隊靠著徐子峻（圖）再見安打，以4比3拿勝，合庫中止爆米花7連勝。（中華民國棒球協會提供）
爆米花棒球聯盟合作金庫3日與桃園市隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，桃園市隊靠著徐子峻（圖）再見安打，以4比3拿勝，合庫中止爆米花7連勝。（中華民國棒球協會提供）

爆米花棒球聯盟合作金庫今天與桃園市隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，桃園市隊靠著徐子峻再見安打，以4比3拿勝，合庫中止爆米花7連勝；新北禾聯今天打線發揮，以12比3擊敗屏東紅尾隊。

2021年爆米花棒球聯盟預賽在台東舉行，合作金庫隊今天賽前戰績7戰全勝（1場因雨取消），今天與桃園市隊交手，合作金庫2局靠著陳孝允內野安打、四壞保送、短打推進、高飛犧牲打先馳得點。

桃園市隊前6局沒能拿下分數，7局靠著陳喆閎適時二壘打，一棒送回2分、超前比數，合庫9局追分，靠著張文賢二壘打，2人出局後楊先賢適時安打送回追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局上，合庫靠著林瀚二壘打拿下1分，10局下桃園市隊靠著陳子鴻安打、徐子峻再見安打，幫助球隊拿下勝利，桃園市隊目前爆米花戰績4勝3敗。

合庫先發投手吳昇峰今天總計用65球投5局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，表現不差、無關勝敗。

新北禾聯今天與屏東紅尾隊交手，新北禾聯打線發揮，全場敲出15支安打，李君國單場4安、2打點，手感最火燙，率隊以12比3拿下勝利，新北禾聯目前爆米花戰績3勝5敗。

棒球 吳昇峰

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