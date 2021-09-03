快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

中職／富邦投手潛力滿滿 來年挑戰「全本土」先發輪值

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將先發投手江少慶。 記者黃仲裕／攝影
富邦悍將先發投手江少慶。 記者黃仲裕／攝影

日前中職選秀狀元江少慶先發出戰中信兄弟投出6局失1分好投拿下生涯首勝，若將投手陣容一字排開，陳鴻文、陳仕朋、郭俊麟甚至曾峻岳等人都是具有先發實力的潛力好手，未來有機會達成洪總心目中「全本土」的先發輪值。

近期富邦洋將受制於各種因素紛紛離隊，導致先發人手短缺，終結者陳鴻文不得不加入輪值，不過他於8月26日的首戰表現不俗，對上統一繳出5局失1分好投，另外據《自由時報》報導，洪總指出陣中19歲小將曾峻岳資質很好，這麼年輕就定位成後援投手太可惜，預計也將於明年轉任先發。

富邦悍將曾峻岳。 記者余承翰／攝影
富邦悍將曾峻岳。 記者余承翰／攝影

至於去年因韌帶置換手術（Tommy John Surgery）關機的郭俊麟，近期已進行2到3次的實戰投打練習，球速已經接近140，洪總透露還會在二軍讓他投個幾場，下半季有望登上一軍，明年如果能完全康復，定位就是先發投手。

洪總對未來表達樂觀，他認為來年江少慶、陳鴻文、陳仕朋、曾峻岳、郭俊麟都可能是先發輪值的可能人選，可以再找來一名洋投助陣，剩下的就可以在後援投手及打線上進行補強。

手術 中信

相關新聞

日職／敲出追平安打建功 王柏融感謝跑者野村佑希

日本火腿「台灣大王」王柏融昨日（2日）於主場迎戰歐力士，他擔任第五棒指定打擊，繳出單場3支2附帶一次觸身球保送的好成績，其中4局下的安打一棒送回關鍵追平分，助球隊終場以6：6握手言和，王柏融特別感謝當

中職／富邦投手潛力滿滿 來年挑戰「全本土」先發輪值

日前中職選秀狀元江少慶先發出戰中信兄弟投出6局失1分好投拿下生涯首勝，若將投手陣容一字排開，陳鴻文、陳仕朋、郭俊麟甚至曾峻岳等人都是具有先發實力的潛力好手，未來有機會達成洪總心目中「全本土」的先發輪值

科技棒球體驗在新營 工研院用行動助攻棒運

今年適逢台南市巨人少棒隊奪得世界少棒冠軍50周年，工研院與市府上周六舉辦科技棒球體驗，此一活動9月4、5兩日移到新營文化...

中職／呂彥青初先發失利 今年選秀首輪4投皆挨轟

中信兄弟隊第一指名呂彥青生涯首次先發，也遭到高國輝開轟「洗禮」，今年中職選秀首輪投手都在初次先發挨轟，形成另類「大滿貫」...

中職／暴力猿下半季復甦 團隊15轟領先群雄

中職下半季開打十天，樂天桃猿隊重新打出「暴力猿」氣勢，昨天在桃園主場對味全龍隊之戰，全場十六支安打包括四支全壘打，朱育賢...

中職／高國輝雙響衝上10轟 呂彥青初先發吞敗

富邦悍將隊高國輝今晚用單場雙響砲達陣單季十轟，包括先馳得點的陽春砲以及7局與林益全攜手演出「背靠背」全壘打，以6：2擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。