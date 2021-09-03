中職／富邦投手潛力滿滿 來年挑戰「全本土」先發輪值

日前中職選秀狀元江少慶先發出戰中信兄弟投出6局失1分好投拿下生涯首勝，若將投手陣容一字排開，陳鴻文、陳仕朋、郭俊麟甚至曾峻岳等人都是具有先發實力的潛力好手，未來有機會達成洪總心目中「全本土」的先發輪值。

近期富邦洋將受制於各種因素紛紛離隊，導致先發人手短缺，終結者陳鴻文不得不加入輪值，不過他於8月26日的首戰表現不俗，對上統一繳出5局失1分好投，另外據《自由時報》報導，洪總指出陣中19歲小將曾峻岳資質很好，這麼年輕就定位成後援投手太可惜，預計也將於明年轉任先發。

富邦悍將曾峻岳。 記者余承翰／攝影

至於去年因韌帶置換手術（Tommy John Surgery）關機的郭俊麟，近期已進行2到3次的實戰投打練習，球速已經接近140，洪總透露還會在二軍讓他投個幾場，下半季有望登上一軍，明年如果能完全康復，定位就是先發投手。

洪總對未來表達樂觀，他認為來年江少慶、陳鴻文、陳仕朋、曾峻岳、郭俊麟都可能是先發輪值的可能人選，可以再找來一名洋投助陣，剩下的就可以在後援投手及打線上進行補強。