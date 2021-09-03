MLB／連7場敲安！張育成雙安帶打點 國外主播大讚
印地安人隊台將張育成今天延續好手感連七場敲安，而且又是單場雙安演出，9局下更有美技演出，幫助印地安人隊以4：2擊敗皇家隊，拿下4連勝。
昨天代打開轟的張育成今天回到先發，擔任第六棒、一壘手，首打席在2局上敲出左外野飛球出局，5局上將90.2哩的速球敲成右外野安打，並靠著米勒（Owen Miller）的三分砲回來得分。
印地安人隊帶著3：1領先，張育成在6局的打席雖然敲出滾地球出局，不過8局上在兩出局、二壘有人時，張育成再敲出一壘打，打回球隊第4分。
張育成的第二支安打，也讓國外轉播的主播大讚，張育成近期手感火燙，而且可以守備內野任何位置，昨天敲出的全壘打雖然是左外野，但是能夠把球打到球場的任何方向，確實是很珍貴的球員。
張育成總計4打數2安打，連續7場比賽敲出安打，這段期間24打數敲出11支安打，打擊率高達4成58，只有4支一壘打，其餘分別是4轟、3支二壘打，本季打擊率也上升到2成26。
鎮守一壘的張育成，9局下還有美技演出，在二壘有人時刻，張育成攔下泰勒（Michael A. Taylor）敲出的強勁滾地球，並飛身撲向一壘、用手套觸碰壘包，原本判決對手安全上壘，但經挑戰後改判出局，為球隊抓下第一個出局數，也讓印地安人隊最終只多掉1分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言