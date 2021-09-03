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MLB／連7場敲安！張育成雙安帶打點 國外主播大讚

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人隊台將張育成今天延續好手感連七場敲安，而且又是單場雙安演出。 路透社
印地安人隊台將張育成今天延續好手感連七場敲安，而且又是單場雙安演出。 路透社

印地安人隊台將張育成今天延續好手感連七場敲安，而且又是單場雙安演出，9局下更有美技演出，幫助印地安人隊以4：2擊敗皇家隊，拿下4連勝。

昨天代打開轟的張育成今天回到先發，擔任第六棒、一壘手，首打席在2局上敲出左外野飛球出局，5局上將90.2哩的速球敲成右外野安打，並靠著米勒（Owen Miller）的三分砲回來得分。

印地安人隊帶著3：1領先，張育成在6局的打席雖然敲出滾地球出局，不過8局上在兩出局、二壘有人時，張育成再敲出一壘打，打回球隊第4分。

張育成的第二支安打，也讓國外轉播的主播大讚，張育成近期手感火燙，而且可以守備內野任何位置，昨天敲出的全壘打雖然是左外野，但是能夠把球打到球場的任何方向，確實是很珍貴的球員。

張育成總計4打數2安打，連續7場比賽敲出安打，這段期間24打數敲出11支安打，打擊率高達4成58，只有4支一壘打，其餘分別是4轟、3支二壘打，本季打擊率也上升到2成26。

鎮守一壘的張育成，9局下還有美技演出，在二壘有人時刻，張育成攔下泰勒（Michael A. Taylor）敲出的強勁滾地球，並飛身撲向一壘、用手套觸碰壘包，原本判決對手安全上壘，但經挑戰後改判出局，為球隊抓下第一個出局數，也讓印地安人隊最終只多掉1分。

張育成 印地安人

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