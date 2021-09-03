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日職／敲出追平安打建功 王柏融感謝跑者野村佑希

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿隊台將王柏融。 本報資料照片
火腿隊台將王柏融。 本報資料照片

日本火腿「台灣大王」王柏融昨日（2日）於主場迎戰歐力士，他擔任第五棒指定打擊，繳出單場3支2附帶一次觸身球保送的好成績，其中4局下的安打一棒送回關鍵追平分，助球隊終場以6：6握手言和，王柏融特別感謝當時於壘上的跑者野村佑希。

本季幸運數字為「4」的王柏融，昨役再度於星期四先發出賽，雖然這次沒有扛4番，但恰巧於第4局敲出關鍵長打，面對歐力士先發竹安大知，他一棒掃出右外野二壘安打，原在一壘上的野村佑希迅速奔回本壘得分。

王柏融在賽中感言時表示：「打到的球種是二縫線速球，從教練、紀錄組、分析師得到了建議，能確實以結果回應真是太好了，野村也從一壘奔回本壘，想好好感謝他。」

賽後王柏融打擊率升至.238、攻擊指數（OPS）也來到.772，近況相當不錯。

日本

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