日職／敲出追平安打建功 王柏融感謝跑者野村佑希
日本火腿「台灣大王」王柏融昨日（2日）於主場迎戰歐力士，他擔任第五棒指定打擊，繳出單場3支2附帶一次觸身球保送的好成績，其中4局下的安打一棒送回關鍵追平分，助球隊終場以6：6握手言和，王柏融特別感謝當時於壘上的跑者野村佑希。
これで木曜日は18打数8安打で打率.444！北海道日本ハム(@FightersPR)・王選手の同点タイムリー2ベース！#王柏融 #lovefighters— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) September 2, 2021
◆選手名鑑で王選手の動画/ニュース/成績をチェック！https://t.co/qpr1wqXTPr pic.twitter.com/ts05EVdNGe
本季幸運數字為「4」的王柏融，昨役再度於星期四先發出賽，雖然這次沒有扛4番，但恰巧於第4局敲出關鍵長打，面對歐力士先發竹安大知，他一棒掃出右外野二壘安打，原在一壘上的野村佑希迅速奔回本壘得分。
王柏融在賽中感言時表示：「打到的球種是二縫線速球，從教練、紀錄組、分析師得到了建議，能確實以結果回應真是太好了，野村也從一壘奔回本壘，想好好感謝他。」
賽後王柏融打擊率升至.238、攻擊指數（OPS）也來到.772，近況相當不錯。
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