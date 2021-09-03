科技棒球體驗在新營 工研院用行動助攻棒運

今年適逢台南市巨人少棒隊奪得世界少棒冠軍50周年，工研院與市府上周六舉辦科技棒球體驗，此一活動9月4、5兩日移到新營文化中心演藝廳廣場進行。工研院今天表示，日前副總統賴清德也與巨人少棒第一代球員參觀亞太國際棒球訓練中心，並期許工研院能挹注科技研發的專業，推動運動產業轉型。

賴清德在參觀亞太棒球訓練中心表示，現在各行各業幾乎都看的到AI人工智慧、5G物聯網及感測相關應用，而運動更是如此。亞太國際棒球訓練中心是他在台南市長任內所推動，最重要的目的是推廣台南的棒球運動，打造成台灣的「棒球公園」。他期許工研院能挹注科技研發的專業，運用過去協助傳統產業的科技研發實力，共同推動運動產業轉型，也要協助亞太國際棒球訓練中心成為亞洲最完整且結合賽事與訓練的複合式棒球場地。

工研院院長劉文雄說，棒球等運動科技產業與商業模式與科技訓練息息相關，在國外的方式是從基層少棒扎根，從小就養成大眾化的觀賽文化與運動習慣，讓商業模式自然成型。在科技訓練上，工研院過去有許多在運動產業上的研發應用，包括生理及運動時動態軌跡的偵測，未來結合大數據資料的分析，工研院很樂意將科技研發的專業協助棒球及其他運動。

第一代巨人少棒球員、輔仁大學棒球總教練葉志仙建議，現代科技導入棒球訓練很常見，卻也衍生部分問題，包括技術及器材過於艱澀需靠工程或技術人員解讀，反而弱化教練角色；期待未來科技訓練能有更輕便、簡化的操作介面，讓專業的棒球教練容易上手，以發揮球員訓練時的最大效率。

過去也是巨人少棒球投手兼游擊手的工研院資深副總暨南分院執行長吳誠文指出，國內有許多年輕人有意投入運動科技的開發，包括台南有傳接球實驗室、仲連企業及貝思沛拉棒球學校針對打擊及投球的訓練開發技術。此次透過協進國小及崇明國中球員的科技體驗練習，工研院希望能整合資源，協助球員藉由新科技獲得更好的成績，也能媒合在地廠商將棒球科技積極投入訓練中心，共同推動運動產業的發展。

「巨人少棒50週年系列活動」在9月4、5日將持續在「新營文化中心演藝廳廣場」舉辦「巨人少棒世界冠軍50週年-科技棒球體驗」實體活動，前國手、知名教練葉國輝也將出席。活動詳情請見臉書粉絲團：https://reurl.cc/W3ZZY7。