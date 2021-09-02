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中職／高國輝雙響衝上10轟 呂彥青初先發吞敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒中信兄弟對決富邦悍將的比賽，富邦悍將第四棒高國輝二局上半擊出右外野陽春全壘打。記者黃仲裕／攝影
中華職棒中信兄弟對決富邦悍將的比賽，富邦悍將第四棒高國輝二局上半擊出右外野陽春全壘打。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊高國輝今晚用單場雙響砲達陣單季十轟，包括先馳得點的陽春砲以及7局與林益全攜手演出「背靠背」全壘打，以6：2擊敗中信兄弟隊，也讓兄弟第一指名呂彥青的生涯初先發吞下敗投。

高國輝今天在2局砲轟兄弟先發投手呂彥青，讓第一指名接受「洗禮」，7局面對官大元也開轟，總計4打數2安打，2分打點，另有2次三振、1次保送，獲選單場MVP。

林益全也在7局接著高國輝之後開轟，這支右外野全壘打是個人本季第6轟、生涯第199轟，距離200轟只剩一步之遙。

除了這三轟外，5局悍將隊攻下3分，兩出局後高國麟內野安打、高國輝保送，林益全的安打帶有1分打點，也把呂彥青打退場，接手的蔡齊哲被范國宸敲出2分打點安打。

兄弟今年季中選秀會第一指名的呂彥青，生涯初登板在8月29日僅後援0.1局，今天首次先發，用86球投了4.2局失4分，被敲7支安打，包括1轟，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球，防禦率7.20。

悍將先發投手羅力獲得打線火力支援，自己也繳出5局失2分（1責失）的好投，收下本季第5勝、生涯第95勝，防禦率下降到2.73。

呂彥青 高國輝

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