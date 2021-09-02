中職／11轟獨居全聯盟龍頭 朱育賢寧願猿隊下半季封王

樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢今天在桃園球場大爆發，全場5打數3安打，攻下4分打點，包括生涯第18次單場雙響砲紀錄，成為猿隊13：2擊敗味全龍隊的大功臣，本季11轟獨居全聯盟第1。

猿隊今天16支安打包括朱育賢（兩轟）、林泓育、陳俊秀全壘打，全隊下半季15轟也是各隊最多；朱育賢表示，復賽後利用時間調整，希望幫助打線連貫，贏球機會就比較高。

他指出，不覺得本季10轟紀錄來得較慢，今年因為傷痛休息十幾場比賽，希望每場能夠維持身體狀況，健康出賽最重要。