聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／11轟獨居全聯盟龍頭 朱育賢寧願猿隊下半季封王
樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢今天在桃園球場大爆發，全場5打數3安打，攻下4分打點，包括生涯第18次單場雙響砲紀錄，成為猿隊13：2擊敗味全龍隊的大功臣，本季11轟獨居全聯盟第1。
猿隊今天16支安打包括朱育賢（兩轟）、林泓育、陳俊秀全壘打，全隊下半季15轟也是各隊最多；朱育賢表示，復賽後利用時間調整，希望幫助打線連貫，贏球機會就比較高。
他指出，不覺得本季10轟紀錄來得較慢，今年因為傷痛休息十幾場比賽，希望每場能夠維持身體狀況，健康出賽最重要。
朱育賢表示，全隊一棒接一棒才是重點，上半季失去封王機會，下半季一定要討回來；對全壘打王沒想太多，也不管球的彈性係數，只要擊球力道夠強，就有機會形成長打、甚至全壘打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言