中職／朱育賢雙響砲屠龍 暴力猿下半季15轟是5隊最多

樂天桃猿隊下半季全壘打大爆發，今天在桃園球場對味全龍隊之戰，朱育賢、林泓育、陳俊秀先後開轟，朱育賢包辦雙響砲，加上洋投歐飛登先發7局失兩分，終場以13：2獲勝，下半季15轟遙遙領先另4隊。

猿隊面對龍隊先發投手郭郁政，2局下展開首波攻勢，朱育賢、林泓育、林承飛、梁家榮連續安打，加上黃 敬瑋、林立高飛犧牲打， 一共攻下4分，梁家榮兩分打點二壘打成為致勝一擊。

猿隊3局下兩出局後，朱育賢、林泓育連續轟出陽春砲，先後達成本季第10轟；郭郁政只投3局退場，被揮出7支安打，包括兩支全壘打，失6分全是自責分，吞下生涯首敗。

龍隊第2任投手劉家愷投兩局，被揮出3支安打，包括陳俊秀5局下陽春砲，猿隊從他的手中再攻下兩分。

此役打完前6局，猿隊8：0大幅領先，龍隊打線面對歐飛登，直到7局上才有得分機會，靠董秉軒、曾陶鎔、張政禹安打，加上郭天信高飛犧牲打攻下兩分。

猿隊7局下攻勢再起，郭永維、廖健富安打後，朱育賢從龍隊洋投鋼龍的手中轟出3分砲，本季第11轟出爐，獨居全聯盟榜首，單場4打數3安打、攻下4分打點，獲選單場MVP；這是朱育賢生涯第18次至少單場兩轟，其中包括1次三響砲。

猿隊8局下再靠兩支安打，加上兩次保送追加兩分，全場16支安打包括4支全壘打，終場以11分之多大勝，對戰龍隊3連勝。