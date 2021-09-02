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中職／呂彥青受高國輝「洗禮」 首輪投手初先發皆挨轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒中信兄弟對決富邦悍將的比賽，中信兄弟先發投手呂彥青主投三局失一分。記者黃仲裕／攝影
中華職棒中信兄弟對決富邦悍將的比賽，中信兄弟先發投手呂彥青主投三局失一分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊第一指名呂彥青生涯首次先發，也遭到高國輝開轟「洗禮」，今年中職選秀首輪投手都在初次先發挨轟，形成另類「大滿貫」。

呂彥青前4局雖被敲出5支安打，但只在2局上因為高國輝的陽春砲掉1分，然而5局上2出局後遇亂流，被敲2安中間夾著1次保送，丟掉1分，退場後壘上留著兩名跑者也都換成自己失分。

呂彥青的初登板是在8月29日，只用2球後援0.1局，今天首次先發，用86球投了4.2局，被敲7支安打，包括1轟，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球。

呂彥青也成為今年第四位在首次先發挨轟的選秀首輪投手，從8月24日樂天桃猿隊陳冠宇初登板被林安可敲全壘打開始，隔天富邦悍將隊江少慶也挨了陳子豪一發，胡智為則在29日被曾頌恩敲全壘打。

呂彥青 選秀

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