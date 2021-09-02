日職／王柏融雙安出擊 張奕1局無失分沒碰頭

日職火腿隊台將王柏融今天敲出雙安，包括一支追平比分，回到一軍的歐力士隊台將張奕也演出中繼1局三上三下，不過兩人沒機會交手，最終兩隊以6：6戰平。

王柏融今天打第五棒、指定打擊，4局下在1出局、一壘有人時，將竹安大知一顆139公里的二縫線速球，敲成一支右外野二壘安打，打回一壘的野村佑希，為球隊追到2：2平手。

王柏融表示，要感謝教練團、記錄組、分析員，他們給了很多建議，能夠用成果回報，野村的跑壘也很關鍵，要感謝他。

這支安打外，王柏融2局敲出界外飛球出局、5局選到保送上壘，8局從希金斯（Tyler Higgins）手中敲安後被代跑換下，總計3打數2安打，1打點，1保送，打擊率上升到2成38。

張奕今天回到一軍，也立刻在6局登板，連續解決掉石井一成、剛敲出全壘打的羅德里格斯（Ronny Rodriguez）以及清水優心，包括1次三振，總計用了17球，最快球速155公里。

張奕前一次在一軍出賽是7月7日，今天賽前出賽6場，累計7局，奪11次三振，失11分，防禦率14.14，今天賽後下修到12.38。

火腿隊雖在5局下靠著近藤健介2分打點安打、羅德里格斯陽春砲領先，8局再添1分保險，不過9局上歐力士隊吉田正尚2分打點安打、杉本裕太郎2分砲追平。