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中職／朱育賢全壘打超越鷹俠 林泓育攻下第900分打點

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
桃猿隊朱育賢。 報系資料照
桃猿隊朱育賢。 報系資料照

中職本季全壘打數銳減，上半季未有10轟打者，下半季開打第10天，樂天桃猿隊在桃園球場對味全龍隊之戰3局下，朱育賢林泓育從龍隊先發投手郭郁政的手中連續開砲，先後達成10轟紀錄，繼續並列全聯盟領先。

今天賽前，朱育賢、林泓育本來就以9轟並列榜首，兩人3局下連續轟出陽春砲，朱育賢生涯6年全壘打都達二位數，累積121轟，超越前三商虎隊洋砲鷹俠1轟，獨居中職史上第15名。

林泓育生涯12年第9次達到全壘打二位數，累積184轟仍居史上第5，只落後「恰恰」彭政閔8轟，今天這一轟也讓他攻下生涯第900分打點，成為中職史上第5人。

上半季結束時，中信兄弟隊42轟排名龍頭，猿隊31轟居次，下半季開打後，猿隊出現13轟（截至朱育賢、林泓育全壘打）是各隊最多。

朱育賢 林泓育

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