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中職／拳擊女王陳念琴霸氣開球 還為猿隊禱告順利贏球

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
陳念琴站上投手丘，把球準確投進陳俊秀的手套中。記者許正宏／攝影
陳念琴站上投手丘，把球準確投進陳俊秀的手套中。記者許正宏／攝影

東京奧運拳擊國手、擁有「拳擊女王」封號的陳念琴，今天應邀在桃園球場樂天桃猿、味全龍隊之戰擔任開球貴賓，先在投手丘上比出帥氣的拳擊動作，再把球準確投進陳俊秀的手套中，笑說：「之前有看過其他國手開球，很怕挖地瓜。」

下半季賽事上周開打後，東奧國手陸續擔任開球貴賓，猿隊今天邀請這位擁有阿美族、布農族血統的24歲女將亮相，她說：「 一進場就很震撼，布置、場地、設施都很完善，大家對我期望很高，這對我來說是個挑戰。」

陳念琴表示，今天開球前，很多人問她關於拳擊開場的東西，因此和經紀人、朋友想了一套動作，其實很緊張。

她說：「猿隊有很多都是阿美族、跟我同鄉，給我很多鼓勵，有比較輕鬆一點。」

這是陳念琴繼2013年後再進中職球場開球，特別穿上代表自己參賽量級的69號球衣亮相，還打上「Wawa no Pangcah」這行字。

陳念琴表示，這是「我是阿美族的小孩」的意思，她是阿美、布農的孩子，東奧晉級8強時，也有喊出自己這句經典名言，希望能把士氣帶給大家。

「這次開球較好，上一次是拋物線，沒有站上投手丘，這次勇敢站上去。」她說，能幫猿隊開球很榮幸，希望把自己的霸氣帶給他們，讓他們這場比賽能夠順利，在休息室也有帶他們一起禱告。

陳念琴表示，跟棒球沒有太大關聯，平時也比較少關注，但堂哥是棒球教練，姪兒也有打棒球；接下來目標是10月全運會，11、12月可能會有世界盃，但因為疫情還不太確定，再來就是明年亞運，剩不到400天了。

東京奧運拳擊國手陳念琴，今天應邀在桃園球場樂天桃猿、味全龍隊之戰擔任開球貴賓。記者許正宏／攝影
東京奧運拳擊國手陳念琴，今天應邀在桃園球場樂天桃猿、味全龍隊之戰擔任開球貴賓。記者許正宏／攝影
陳念琴穿上69號球衣亮相，特別打上「Wawa no Pangcah」這行字。記者許正宏／攝影
陳念琴穿上69號球衣亮相，特別打上「Wawa no Pangcah」這行字。記者許正宏／攝影
陳念琴開球前先比出拳擊動作，吸引眾人目光。記者許正宏／攝影
陳念琴開球前先比出拳擊動作，吸引眾人目光。記者許正宏／攝影

陳念琴 棒球 樂天桃猿

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