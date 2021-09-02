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中職／猿隊復賽後26戰27轟 曾豪駒不認為「球比較彈」
樂天桃猿隊從7月13日復賽後，團隊長打火力增強，26場比賽出現27支全壘打，比起復賽前41戰只有15轟，造成對手更大威脅，總教練曾豪駒說：「每場比賽不一定會有全壘打，團隊合作最重要，所有球員都能了解自己的角色。」
上半季結束時，中信兄弟隊42轟是各隊最多，猿隊31轟居次，下半季開打後，猿隊出現11轟是各隊最多，今天桃園、台中洲際球場兩戰開打前，也是唯一達到二位數的球隊。
曾豪駒認為，全壘打數增加，打者擊球策略、適應比賽用球都是原因，停賽期間可以好好修正問題。
官方比賽用球最近又成話題，聯盟已宣布恢復係數符合標準，曾豪駒說：「不能說我們這麼多（全壘打），就說球比較彈。」
曾豪駒強調，大家條件都一樣，投手控球有沒有到位，能不能把球投到想要的位置，讓別人打不到，這才是最大重點。
猿隊打完下半季前7戰，以4勝3敗暫居第2，落後統一獅隊1.5場勝差；曾豪駒表示，停賽期間調整打擊，慢慢有看到效果，希能夠維持下去，重點是守備穩定性，本周有些狀況就是專注度的問題，畢竟降低出錯率，才能提高贏球機會。
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