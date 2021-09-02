中職／廖任磊降二軍轉先發 葉君璋：也許是條不錯的路

味全龍隊昨天把後援投手廖任磊降到二軍，今天把內野手朱祥麟調上一軍，總教練葉君璋表示，廖任磊從開賽至今都不穩定，到二軍後會轉任先發投手，希望調整到穩定程度再上一軍。

廖任磊本季出賽36場，戰績1勝3敗8中繼、防禦率6，有5場救援失敗紀錄，前天在台中洲際球場對中信兄弟之戰投0.1局，面對3名打者投10球只有4顆好球，保送、觸身球各一次，龍隊打完延長11局以4：5落敗。

葉君璋表示，廖任磊上場時，很難預測他的狀況到底會怎樣，對他和牛棚都很辛苦。

至於廖任磊到二軍後轉任先發投手，葉君璋強調，只是讓他「第一個投」，不知投多久，擔任先發應可幫助他，這也許是一條不錯的路。

葉君璋說：「其實廖任磊很耐投，試試看一定會是好的，搞不好投80球都沒問題。」

廖任磊下二軍後，龍隊還有8名後援投手，葉君璋不擔心牛棚人力，認為這8人都可投，調度上沒什麼問題。