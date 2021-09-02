日職／二軍後援表現佳 張奕重返歐力士一軍

日本職棒歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天被球隊升上一軍，是日職因奧運停賽過後首度升一軍，雖然之前7月在一軍最後一場登板表現不理想，不過張奕曾說「下次一定要奪回來」。

張奕自6月底改以中繼身分升上一軍之後，連續繳出4場無失分的好成績，不過在7月7日投0.2局被敲4支安打、失掉4分之後，就沒有獲得上場機會。張奕本季目前在一軍出賽6場，包含1場先發，拿下3次中繼點，防禦率14.14。

張奕近期在二軍都有好表現，8月27日出賽投1局演出3上3下，其中飆出2次三振無失分；8月31日投1局被敲1支安打，送出1次三振沒有失分，最後奪下勝投。本季張奕在二軍出賽23場、投59局，拿下3勝5敗、3次救援成功，防禦率3.36。

在二軍的好表現讓張奕今天再度升上一軍，晚上對日本火腿隊的賽事有機會登板，對決同樣來自台灣的王柏融。

另外，歐力士今天還升上投手竹安大知、齋藤綱記，下放投手澤田圭佑、山田修義到二軍。