日職／二軍後援表現佳 張奕重返歐力士一軍
日本職棒歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天被球隊升上一軍，是日職因奧運停賽過後首度升一軍，雖然之前7月在一軍最後一場登板表現不理想，不過張奕曾說「下次一定要奪回來」。
張奕自6月底改以中繼身分升上一軍之後，連續繳出4場無失分的好成績，不過在7月7日投0.2局被敲4支安打、失掉4分之後，就沒有獲得上場機會。張奕本季目前在一軍出賽6場，包含1場先發，拿下3次中繼點，防禦率14.14。
張奕近期在二軍都有好表現，8月27日出賽投1局演出3上3下，其中飆出2次三振無失分；8月31日投1局被敲1支安打，送出1次三振沒有失分，最後奪下勝投。本季張奕在二軍出賽23場、投59局，拿下3勝5敗、3次救援成功，防禦率3.36。
在二軍的好表現讓張奕今天再度升上一軍，晚上對日本火腿隊的賽事有機會登板，對決同樣來自台灣的王柏融。
另外，歐力士今天還升上投手竹安大知、齋藤綱記，下放投手澤田圭佑、山田修義到二軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言