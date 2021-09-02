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日職／中田翔散漫跑壘惹火教頭 球評搖頭：不是第一次了

聯合新聞網 / 綜合報導
中田翔因為跑壘態度不佳，惹火巨人教練團。 擷圖自巨人隊官方推特
中田翔因為跑壘態度不佳，惹火巨人教練團。 擷圖自巨人隊官方推特

日本火腿隊的主砲中田翔，因為發生暴力事件，在今年球季中被火腿隊無償交易至讀賣巨人。到了新球隊的中田，雖然在打擊方面上偶有佳作，但近日卻因為跑壘態度問題，惹怒了巨人教練團。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，讀賣巨人在8月31日的比賽對上養樂多燕子，以10比8擊敗對手。此戰中田翔擔綱先發一壘手第五棒，有著單場兩隻安打，包含一發長打的表現，在打擊面上替球隊做出貢獻。

然而在第四局的進攻時，在中田翔已經攻佔二壘得點圈的情況下，巨人隊洋砲惠勒（Zelous Wheeler）敲出安打。結果中田跑到三壘就停下腳步，沒有一口氣衝回本壘得分。此舉瞬間，讓休息室的巨人教練原辰德發出怒吼聲，認為中田錯失了得分的大好機會。賽後接受訪問，原辰德還暗諷了中田翔的跑壘問題。

媒體指出，因為中田並沒有全力跑壘，所以三壘指導員發現他速度不夠，才會指示中田停在三壘。雖然後來中田還是因為隊友的高飛犧牲打回來得分，但是身為老手的中田，實在不應該犯下這種跑壘失誤。更有球評認為，其實中田翔轉來巨人後，早就出現過沒有全力跑壘的狀況，只是上一回大家沒說什麼，但既然再發生第二次，自然會遭到責罵。

讀賣巨人目前戰績暫居央聯首位，但與第二名的阪神勝差僅0.5場，戰況相當膠著。因此巨人還是希望中田翔能夠拿出表現，幫助球隊一舉奪冠。

日本 讀賣巨人 中田翔 日本火腿 養樂多燕子

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