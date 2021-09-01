中職／擊敗剋星黃子鵬 陳傑憲點出餅總賽前餵球又奏效

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平賽前擔任餵球投手。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊總教練林岳平賽前擔任餵球投手。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今天以12：7擊敗樂天桃猿隊，特別是從過去對戰劣勢的黃子鵬手上拿下4分，獲選MVP的陳傑憲歸功「餅總」林岳平的賽前餵球，「好像他餵球都有贏」。

陳傑憲今天全場5打數3安打，敲回3分打點，包括6局超前比數的2分打點一壘打，他表示：「要感謝前面棒次，才有勝利打點的機會。」其實陳傑憲當下想到3局三壘有人時沒打好的畫面，但告訴自己果斷一點，才有好結果。

不過陳傑憲對於自己獲選MVP有些訝異，自己會將票投給敲回追平分的捕手陳重羽，「因為他蹲滿9局，而且敲了3支安打，捕手這樣不容易。」

不過更神奇的是餅總的賽前「打工」，林岳平本季三次在賽前擔任餵球投手，4月24日、5月8日都贏下比賽，今天也不例外。

這三次有兩次是對上黃子鵬、一次對張喜凱，都是為了讓球員適應低肩、下勾投球角度，陳傑憲就說：「好像他丟都有贏，今天又上去，感覺就有希望，很謝謝他，球隊現在氣氛滿不錯的。」

黃子鵬到今天賽前對戰獅隊是3勝2敗，防禦率2.25，今天則是5局失4分，無關勝敗。

獅隊原本在5局有得分機會，單局3支安打、1次保送，卻沒得分，原因在二棒張偉聖兩次看錯暗號，一次在該打帶跑時沒揮棒，導致一壘的陳傑憲衝二壘被刺殺，自己保送上壘後，又在沒有下戰術時以為有打帶跑，又被盜壘刺。

總教練林岳平表示，棒球比賽難免會這樣狀況，張偉聖是很認真的選手，但螺絲要鎖緊，就再多提醒，要更掌握比賽中狀況。

陳傑憲 林岳平

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