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中職／陳傑憲3安敲3分 獅擒猿奪三連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳傑憲前面悶了2打席，5局開始連3打席敲安，包括6局的勝利打點，全場5打數3安打、3打點、2得分，獲選單場MVP。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
統一獅隊陳傑憲前面悶了2打席，5局開始連3打席敲安，包括6局的勝利打點，全場5打數3安打、3打點、2得分，獲選單場MVP。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

樂天桃猿隊雖然靠著陳俊秀、林泓育兩發三分砲追趕，但統一獅隊靠著14支安打串聯攻下大局，以12：7擊敗樂天桃猿隊，拿下三連勝，續居下半季第一。

猿隊雖然靠著陳俊秀5局下的三分砲，一度取得4：3領先，不過獅隊靠著6局上的6分大局逆轉超前，從陳重羽的追平分安打開始，陳傑憲在二、三壘有人時的適時安打敲回2分超前，接下來滿壘時郭阜林代打又敲出清壘二壘打。

7局上林安可的陽春砲加上陳傑憲、林靖凱安打再添3分保險，也讓猿隊林泓育7局下的三分砲無礙大局。

陳傑憲前面悶了2打席，5局開始連3打席敲安，包括6局的勝利打點，全場5打數3安打、3打點、2得分，獲選單場MVP。

獅隊先發投手猛威爾5局失4分，靠著6局火力支援拿下本季第5勝，黃子鵬5局失4分（3分責失）則是無關勝敗，接手的朱俊祥吞下敗仗。

陳傑憲 樂天桃猿 統一獅

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