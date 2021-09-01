中職／球褲Logo小插曲 江少慶首勝帶悍將止5連敗

富邦悍將隊選秀狀元江少慶的中職第二場先發，就用6局失1分的好投，幫助球隊以7：1擊敗中信兄弟隊，終止五連敗並奪得下半季首勝，江少慶生涯首勝入袋，成為今年新秀第一位拿下勝投的投手，也獲選單場MVP。

江少慶的生涯首戰在8月25日對兄弟，先發3局失4分吞敗，今晚討回顏面，前4局僅被江坤宇敲出一支安打，5局下則被許基宏敲安後，又因保送、暴投讓對手進占二、三壘，最後因犧牲打丟掉1分。

雖然6局連兩個保送走在前面，但江少慶很快回穩，連抓三個出局數，最終投完6局退場，用93球，不少球亮起150公里紅燈，僅被敲2支安打，另有5次三振、3次保送，失掉1分，防禦率下降到5.00。

悍將打線給了7分支援，是近6場最多得分，首局林益全的二壘打敲回第一分，范國宸再補上2分打點安打，2局王正棠1分打點安打，4局則靠對手失誤加上高國麟1分打點安打，追加2分，7局高國輝則靠著暴投得分。

江少慶的首勝有點小插曲，褲頭上的大聯盟Logo被發現異於一般球隊球褲，不過中職表示，江少慶整體球褲與富邦款式相同，因此不影響比賽進行，若當下主審發現或另一隊抗議，需更換，不然事後不會追究。