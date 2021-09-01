快訊

載運我首批輝瑞BNT疫苗班機亞塞拜然起飛 預計2日早上7時抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／球褲Logo小插曲 江少慶首勝帶悍將止5連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
先發投手江少慶6局5次三振失1分的好投，終場就以7比1擊敗中信兄弟。記者黃仲裕／攝影
先發投手江少慶6局5次三振失1分的好投，終場就以7比1擊敗中信兄弟。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊選秀狀元江少慶中職第二場先發，就用6局失1分的好投，幫助球隊以7：1擊敗中信兄弟隊，終止五連敗並奪得下半季首勝，江少慶生涯首勝入袋，成為今年新秀第一位拿下勝投的投手，也獲選單場MVP。

江少慶的生涯首戰在8月25日對兄弟，先發3局失4分吞敗，今晚討回顏面，前4局僅被江坤宇敲出一支安打，5局下則被許基宏敲安後，又因保送、暴投讓對手進占二、三壘，最後因犧牲打丟掉1分。

雖然6局連兩個保送走在前面，但江少慶很快回穩，連抓三個出局數，最終投完6局退場，用93球，不少球亮起150公里紅燈，僅被敲2支安打，另有5次三振、3次保送，失掉1分，防禦率下降到5.00。

悍將打線給了7分支援，是近6場最多得分，首局林益全的二壘打敲回第一分，范國宸再補上2分打點安打，2局王正棠1分打點安打，4局則靠對手失誤加上高國麟1分打點安打，追加2分，7局高國輝則靠著暴投得分。

江少慶的首勝有點小插曲，褲頭上的大聯盟Logo被發現異於一般球隊球褲，不過中職表示，江少慶整體球褲與富邦款式相同，因此不影響比賽進行，若當下主審發現或另一隊抗議，需更換，不然事後不會追究。

先發投手江少慶6局5次三振失1分的好投，終場就以7比1擊敗中信兄弟。記者黃仲裕／攝影
先發投手江少慶6局5次三振失1分的好投，終場就以7比1擊敗中信兄弟。記者黃仲裕／攝影

江少慶 中職

延伸閱讀

中職／格里斯開局不穩 富邦4比0暫時領先中信

中職／呂彥青「快閃」初登板 投2球0.1局無失分

中職／搞錯規則 胡智為初登板挨轟不完美

中職／湯智鈞開球神準正中紅心 網友驚艷：比江少慶還準

相關新聞

中職／球褲Logo小插曲 江少慶首勝帶悍將止5連敗

富邦悍將隊選秀狀元江少慶的中職第二場先發，就用6局失1分的好投，幫助球隊以7：1擊敗中信兄弟隊，終止五連敗並奪得下半季首...

中職／射箭好手魏均珩開球挖地瓜 隊友湯包喊：好帥

中華隊射箭好手、桃園出身的魏均珩今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓，雖然投了一顆「挖地瓜」有點漏氣，不過魏均珩說：「失誤我來丟，...

中職／好不捨！只休一天 王威晨歸隊為父親獻花

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花，讓父親再看一眼自己穿著球衣的樣子...

中職／江山代有人才出 兄弟誰接輝恰招牌

「不動四棒」往往是球隊打線中最重要的角色，但是現在的各隊的「不動四棒」可能要想一下是誰，因為目前大多數擔任中心打者的球星棒次仍會調整，不像以往是有舉足輕重的地位，擔任的球員絕對都是球隊「領袖級球星」，

中職／施子謙家中有事 姚杰宏5日頂先發

統一獅隊先發輪值重新調整，投手施子謙原訂在5日（周日）先發，但因故換人，決定拉上姚杰宏遞補，至於手指破皮的古林睿煬則要牛...

中職／陳傑憲3安敲3分 獅擒猿奪三連勝

樂天桃猿隊雖然靠著陳俊秀、林泓育兩發三分砲追趕，但統一獅隊靠著14支安打串聯攻下大局，以12：7擊敗樂天桃猿隊，拿下三連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。