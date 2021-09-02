紅粉聯盟在威廉波特 12歲的艾拉席捲棒球界

你小時候打棒球時，有沒有鄰居的小女孩跟著你們一群臭男生跑來跑去？我很幸運，我們以前真的有一個妹妹跟著我們去隔壁小學搶操場，一起打球。雖然我已經跟她和她哥哥失去聯絡，但我真的很開心，有這樣的回憶。

女生在棒球場上是極為稀有的存在，畢竟長期以來，棒球都是男生的運動。台灣只出過一個陸冠芝，日本雖然有女子職業聯盟，但距離健全經營仍有一大段差距。今年在威廉波特少棒賽，我們又看到一個讓人驚豔的女孩。

12歲的艾拉・布朗寧（Ella Bruning）是威廉波特史上第20位女球員，但她之所以在棒球界引起軒然大波，是因為她的球技，而不單純在她的性別。艾拉只希望融入球隊，用她自己的話來說，「就是其中一份子」。但她自己的隊友可不這樣想，他們也知道有艾拉當隊友是多珍貴的經驗。他們自稱他們的球隊是『艾拉和夥伴們』，艾拉自己解釋這個名字的由來：「我在十歲時參加了社區明星隊，那時大家一起想出這個名字。我的隊友們覺得這很好笑，但他們在球場上可沒對我有任何特殊待遇。」

艾拉不是來充數的花瓶，她是德州隊的當家捕手，還身兼投手。她在德州隊的第一戰辦到了威廉波特史上只有三個女生做到的事：單場兩支安打以上。她先是得到比賽的第一分，然後在第六局又打出右外野安打，讓德州隊以6比0打敗華盛頓州隊。她在前三戰一次失誤都沒發生過，還擋住了德州投手起碼25次的挖地瓜。德州隊在今年的比賽只輸給一隊過，就是後來的冠軍密西根州隊，沒能打進冠軍賽。在對密西根隊的首戰，艾拉被記擦棒自打球擊中腳，防護員還上來治療。但艾拉繼續比賽，在下一局的防守，她一上來就連三次飛身擋下投手的暴投。艾拉的表現，已經讓更多愛棒球的女生視她為偶像。

愛打棒球的小女孩本已不多，像布朗寧(右)這樣不怕痛敢當捕手的更是極為罕見。 美聯社

艾拉來自一個棒壘球世家，她在隊上穿的八號背號，是她媽媽在高中女壘隊當投手時的號碼。她爸爸是德州隊的助理教練，她小一歲的弟弟狄倫（Dillon）是隊上的外野手/二壘手，而他哥哥則也是之前球隊的主將，只是沒機會打進威廉波特而已。艾拉在小時候跟著哥哥柯林（Collin）每天在球場混，哥哥在場上比賽，她則在外野邊接飛球。身上流著棒球血液的艾拉接了不少高難度的飛球，讓柯林的隊友開玩笑說，「誒，也許你應該參加球隊耶。」結果這玩笑話沒幾年就成真，艾拉成為德州阿布林隊的頭號戰將，還是球場上最辛苦的角色。

主辦單位也知道機會難得，特別安排前一位風靡威廉波特的女將戴維絲（Mo’ne Davis）和艾拉合作開球。戴維絲在2014年時成為第一位拿下勝投的女生，現在是漢普頓大學女壘隊二壘手，主修新聞，這次應ESPN的邀請，擔任青少年版轉播的球評，她祝福艾拉：「我會幫她加油，希望她開心，更希望她享受這一切，畢竟這是一次超有趣的經歷。」

威廉波特少棒賽創立於1939年，在1947年擴大為全美聯賽，1964年時，美國總統強森甚至簽署一部法案，確認正式名稱為少棒世界大賽的威廉波特少棒賽為聯邦級的組織。1950年時，一位名叫凱・強斯頓（Kay Johnston）的13歲女孩加入紐約州的康寧隊，在當時保守的年代，凱得要把長髮藏在帽子裡，用托比・強斯頓（Tubby Johnston）的假名參賽。不過當她向教練透露她女生的身份時，她的教練並不在乎，繼續讓她上場，可是其他隊的教練和家長們開始爆炸，紛紛提出抗議，也讓威廉波特在隔年發布『托比禁令』：「女生在任何情況之下都不得參賽。」

1972年時，紐澤西的12歲女孩佩佩（Maria Pepe）想要參賽，但威廉波特當局威脅如果紐澤西隊堅持挑戰禁令，他們要直接取消該地未來的參賽權。佩佩最後沒能圓夢，但美國的『全美女性組織』代佩佩提出告訴，挑戰這個性別歧視的禁令。隔年紐澤西法院宣告此一禁令違法，終於讓少棒世界大賽在1974年為女生打開大門，雖然佩佩此時已經過了參賽年齡，但她的家鄉把該市的少棒主場地以佩佩的名字命名，每年會舉辦一次只准女生參加的棒球賽。

在禁令打開後，首位參賽的女生是1985年，來自比利時布魯塞爾隊的羅謝（Victoria Roche）。五年之後，加州隊終於出了第一個美國參賽女孩，而布拉克（Victoria Brucker）也成為第一個在威廉波特打出安打的女生。1994年的明尼蘇達隊出了首位女生捕手溫竇（Krissy Wendell），她後來雖然沒有繼續打棒球，但在威廉波特得到的成就感和榮譽感，成為她的日後成功的墊腳石，溫竇後來變成美國女子冰球史上最厲害的球員之一，在明尼蘇達大學期間兩度拿下全美冠軍，還在2002年和2006年帶領美國隊拿下奧運獎牌。溫竇在2019年被選入美國冰球名人堂，她說在威廉波特的征戰，成為她迎接未來在運動場上和人生挑戰的養分。

「我當時並不知道這是個改變人生的經驗，」溫竇在接受體育畫刊的訪問時說，「它逼我離開舒適圈，它打開我的眼界，讓我看到來自其他國家的文化和選手，這讓我對奧運會超前部署。同時它也讓我發現運動可以讓人們團結在一起。」

艾拉在威廉波特吸引的目光，包括大聯盟的捕手，小熊的當家捕手康崔拉斯和洋基傳奇波薩達都透過推特幫她加油，大聯盟官網也專文介紹這位12歲，綁著兩個麻花辮的女孩。她為了參加這次的比賽，缺席了壘球的明星賽，但她說：「我願意為了威廉波特，放棄這個暑假的壘球賽，畢竟這是一輩子一次的經驗，我接下來還有好多年的壘球可打。」

布朗寧在首場比賽就擊出兩支安打，並為球隊跑回一分。 美聯社

在出發往威廉波特前，她接獲一個祝福的視訊，發的人是美國女壘史上第一巨星芬奇（Jennie Finch，她曾經在大聯盟明星賽週的表演賽三振過普侯斯），艾拉說：「她告訴我說我是女生的驕傲，去世界大賽時要好好教訓一下那些男生。」全世界的男生在這次的威廉波特，都學到教訓了。