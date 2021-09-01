中職／射箭好手魏均珩開球挖地瓜 隊友湯包喊：好帥

中華隊射箭好手、桃園出身的魏均珩今天擔任樂天桃猿隊開球嘉賓，雖然投了一顆「挖地瓜」有點漏氣，不過魏均珩說：「失誤我來丟，希望場上球員都有精彩表現。」

中華射箭男團在東京奧運拿下銀牌，三人組中的魏均珩到桃園開球，「湯包」湯智鈞、鄧宇成也到場應援，魏均珩笑說：「他們想看我挖地瓜，就挖給他們看。」

魏均珩先比出射箭動作，才把球投往本壘，不過疑似用力過猛，提前落地後才彈進擔任捕手的朱育賢手套中，對於學長表現，湯智鈞大喊「好帥」，還幫忙解釋「是球太快，才會掉下來」。

「謝謝他們捧場。」魏均珩笑說，練習時朱育賢給自己很多信心，開不好有點不好意思，但還好沒打到朱哥，平時國訓練習時雖然會丟丟棒球轉換心情，「但正式比賽場地太大了，站上去有點腳軟」。

湯智鈞日前受邀為富邦悍將隊開球，球精準投進捕手手套位置，讓接補的張進德很驚艷，魏均珩也說，學弟投得好，自己也有壓力，「年輕人就是不一樣」。