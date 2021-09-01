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中職／低估台灣氣候 狂威初登板對蘇智傑印象深

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊新洋投狂威昨天一軍初登板。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊新洋投狂威昨天一軍初登板。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊新洋投狂威昨天一軍初登板，面對統一獅隊5局失6分的表現有待修正，狂威坦言：「低估台灣氣候。」對戰打者中對蘇智傑印象最深，因為全場丟出的第一顆曲球，就被打安打。

狂威未在二軍出賽，中職首戰就在一軍「開箱」，5局被敲7支安打，丟掉6分，總教練曾豪駒認為，狂威直球控制不錯，變化球跟壘上有人時的處理需要再修正，首戰的用球數在預期之內，接下來就觀察下一場先發狀況。

狂威也認為自己的第一場出賽有待加強，「計分板上的數字，不是我該有的實力。」他對於第二局的失分耿耿於懷，「主要是有人上壘後，投球動作改為封閉式，準度就有點影響，後面局數有修正回來」。

狂威在2局失3分後，直到6局續投留下無人出局滿壘而退場，最後壘包跑者都回來成為他的失分，狂威表示，確實有點低估了台灣的濕熱氣候，導致體能有些下滑，「希望下一場可以表現更好」。

狂威在第二局的失分從蘇智傑的安打開始，狂威表示，對於這名左打印象最深，「因為我投出的第一顆曲球，就被他打成安打。

對於台灣球員的第一印象，狂威驚訝於練習的認真程度，「不是說美國球員不認真，但是台灣球員在賽前練習很要求，都會做到百分百，這點令人佩服，尤其即使身體有傷也會堅持打，這點並不常見。」

蘇智傑 樂天桃猿 統一獅

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