日職／猛牛、燕子鹹魚翻生 兩聯盟寫相同勵志劇本

時序進入九月，日本職棒戰局也邁入白熱化階段。中央、太平洋兩聯盟今年都有不少令人感到驚奇的亮點，尤其是新人選手，佐藤輝明、栗林良吏、宮城大彌、伊藤大海這些優質新人冒出，無論最後的新人王是誰，絕對都是近年來超高水準的得主，也都將會是下一個世代的巨星。

2021年球季的另外一個亮點就是「鹹魚翻生」，而且同時發生在中央、太平洋兩聯盟，可說非常罕見。

中央聯盟的養樂多燕子隊、太平洋聯盟的歐力士猛牛，不僅去年都是整季勝率不及4成的墊底隊伍，而且大概這幾年球迷會直接聯想到的墊底球隊也都不脫這兩隊。養樂多、歐力士過去5年都是3次墊底，最近兩年（2019-2020）也都是連續吊車尾，有著許多支持球迷所不願面對的共通點。

當然，如果你要說兩隊並列日職近年來戰績最爛的球隊，養樂多球迷肯定不會服氣，因為他們可是在6年前的2015年球季還拿過1次中央聯盟優勝。至於歐力士上一次封王已經要回溯到25年前的1996年球季，鈴木一朗還在陣、隊名還叫歐力士藍波浪隊的時代。

歷經二軍歷練的兩軍監督

兩隊還有一個共通點，那就是他們的監督高津臣吾（養樂多）、中嶋聰（歐力士）現年都是52歲，而且都從二軍監督出身，兩人都經過二軍時期的歷練，對於年輕選手的掌握度更高，接掌一軍兵符之後大幅重用過去在二軍培養的選手，知人善用換來了現在的美好戰果。

高津臣吾是2015年養樂多奪冠當時的一軍投手教練，2017年起擔任二軍監督。2020年他從小川淳司手中接下一軍兵符，去年墊底，今年就進入爭冠圈行列。中嶋聰則是去年季中臨危受命，8月底從二軍監督直升接替西村德文之後，帶兵表現獲得球團肯定因而於本季扶正。

如果以季前一般的預測來說，外界其實對歐力士的投打戰力評價並不差，因此許多專家球評都認為他們即使無法立即爭冠，但也絕對不該是一支B級的球隊。至於養樂多，由於去年的投手戰力實在過於悲慘，12球團最差的4.61團隊防禦率，加上沒有適當補強因此體質很難立即改善，因此被很多專家預估央聯墊底的「指定席」就是養樂多。

結果在打完近100場之後，歐力士持續排名洋聯第一，養樂多則僅僅落後巨人1.5場勝差。兩隊能雙雙在九月走進爭冠圈，大大跌破眾各路專家的眼鏡。

皆有強力本土中心打者撐腰

八月賽程結束，養樂多隊團隊防禦率3.70（央聯第四）、團隊打擊率0.257（央聯第三）。歐力士隊團隊防禦率3.33（洋聯第二）、團隊打擊率0.255（洋聯第一）。兩隊投打俱佳，當然是目前能夠戰績起飛的主因。另外，這兩支球隊在打線主軸的三棒、四棒這兩個重要棒次不僅都固定，並且都夠強力，坐擁兩聯盟首屈一指的本土強打，甚至是奧運金牌日本武士隊的主力，更是讓對手最感到最具威脅的地方。

歐力士隊的三棒、四棒分別是吉田正尚（0.331打擊率、20支全壘打、66分打點）、杉本裕太郎（0.308打擊率、21支全壘打、64分打點）。比較之下，雖然長打威力較不如山田哲人、村上宗隆，不過威力毫不遜色，有很濃厚的機會包辦洋聯打籍項目的各大個人獎項。其中吉田正尚儘管復賽後打擊率降到0.255，不過他畢竟是目前NPB最頂尖的打者之一，還在奧運會擔綱日本隊第三棒，歐力士隊要在目前激烈的戰局中脫穎而出，必須倚靠他的火力及早復甦。

吉田正尚有望打擊王二連霸，讓歐力士打線主軸穩定，一路盤據在洋聯龍頭。 擷圖自歐力士官方推特

養樂多隊的三棒、四棒分別是山田哲人（0.273打擊率、26支全壘打、69分打點）、村上宗隆（0.271打擊率、31支全壘打、73分打點），雖然打擊率不及3成，不比兩人過去水準，不過全壘打、打點都在聯盟前三名。他們在日本武士隊都是先發主力，山田哲人更是奪金MVP，奧運結束復賽以來打擊不見疲態，成為養樂多現在攻頂的最大武器。