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中職／施子謙家中有事 姚杰宏5日頂先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
獅隊投手施子謙原訂在5日（周日）先發，但因故換人，決定拉上姚杰宏(圖)遞補。 聯合報系資料照
獅隊投手施子謙原訂在5日（周日）先發，但因故換人，決定拉上姚杰宏(圖)遞補。 聯合報系資料照

統一獅隊先發輪值重新調整，投手施子謙原訂在5日（周日）先發，但因故換人，決定拉上姚杰宏遞補，至於手指破皮的古林睿煬則要牛棚完再到二軍投球測試。

獅隊洋投飛利士因先發後手肘不適，在8月29日下放二軍，原本打算拉上施子謙頂替，但今天總教練林岳平宣布換人，施子謙因家中有事，由姚杰宏補上空缺。

獅隊目前先發投手剩下猛威爾、布雷克兩名洋將，另有江辰晏以及新加盟的胡智為，缺少的一個輪值交給23歲的姚杰宏，他在去年選秀會加盟獅隊，今年在一軍先發兩場，防禦率9.72，吞下兩敗。

今年先發表現不錯的古林睿煬，則在8月24日因手指破皮，隔天下放二軍，林岳平形容「車子太強，輪胎就消耗大」，希望在維持他今年表現水準下，找到避免破皮的方式，接下來預計先牛棚練投，接下來到二軍頭一場測試，「盡可能下周回來，不行就下下周。」

施子謙 林岳平 牛棚

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