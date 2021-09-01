快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／好不捨！只休一天 王威晨歸隊為父親獻花

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供
僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花，讓父親再看一眼自己穿著球衣的樣子，球迷們看到照片都直呼「不捨」、「心疼」，更多的是為他加油。

兄弟傳奇球星「萬人迷」王光輝在8月30日逝世，當天是球隊休兵日，8月31日王威晨向球隊請假一天，處理後事，在9月第一天就回來報到，也在洲際球場入口處的追思背板前，獻上滿天星花束，花語為思念、純粹的愛。

王威晨也透過臉書粉絲團，回應外界的關心，對於外界的幫助也都感謝在心，但目前回到球場後，想先專注在場上，未來再好好跟大家分享父親的故事，而對於後事將先以天主教的方式打理。

王威晨臉書回應如下：

感謝所有的親朋好友給他的關心與訊息，威晨都有收到也都有放在心上，只是前幾天可能無法一一回覆大家。

感謝球團 辜董、董事長、領隊，上到下與球隊所有教練隊友行政給威晨的協助，感謝會長與聯盟，以及各隊、各界的關心，也感謝球團與媒體為父親整理那麼多的影片和報導。

很抱歉在這幾個月許多前輩問到父親狀況時，威晨也都只是簡單的以「還在治療」等提到，因為父親不希望麻煩到大家、讓大家擔心。

也要向媒體朋友們致歉，許多媒體朋友們與父親也有著深厚的交情，威晨知道大家也都很關心父親的狀況

同樣也都很關心威晨的狀況和心情，但很抱歉威晨暫時可能還無法接受訪問，威晨回到球場的時間想暫時先專注在場上，之後一定會再好好的跟大家談起父親的故事。

威晨與母親及家人討論過後，會遵從過往家裡天主教的方式打理，威晨也會先回到球隊訓練、比賽

之後會再與家人討論視需求後做安排。

失去摯親的痛是永遠無法完全痊癒的，只能靠著時間慢慢的去變成一種力量，但有些人是會在悲傷中變得更堅強的。

威晨也希望讓隊友們的陪伴，和球迷們的支持聲與吶喊聲，能帶給威晨更快的復元、更多的快樂與動力。

父親在最後也一直是這麼希望的，因為是棒球讓威晨與父親有更多的相處與回憶，也因為棒球是威晨和父親共同的摯愛和快樂，站到棒球場上，能讓威晨暫時忘卻煩惱；站到棒球場上，跟父親的回憶充滿能量，「因為我真的很喜歡打棒球」。

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供
僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供
僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供
僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供

棒球 王威晨 王光輝

延伸閱讀

中職／王威晨強大精神力 陳傑憲看了感觸深

圖輯／致敬永遠的萬人迷王光輝 賽前默哀兄弟球員拭淚

中職／成就王光輝第1009安 林英傑憶當年「直球對決」

中職／陳義信和王光輝一起長大 等不到出院相聚約定

相關新聞

中職／好不捨！只休一天 王威晨歸隊為父親獻花

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花，讓父親再看一眼自己穿著球衣的樣子...

中職／江山代有人才出 兄弟誰接輝恰招牌

「不動四棒」往往是球隊打線中最重要的角色，但是現在的各隊的「不動四棒」可能要想一下是誰，因為目前大多數擔任中心打者的球星棒次仍會調整，不像以往是有舉足輕重的地位，擔任的球員絕對都是球隊「領袖級球星」，

中職／陳韻文百救援紀念商品超有梗 網：應該要出聯名胃藥

統一獅隊終結者陳韻文昨在滿壘情況下登板化解危機，收下生涯第100次救援成功，成為中職史上第四人，也是最年輕達成百次救援的選手。獅隊球隊立即開放紀念商品預購，卻被發現連「大鎖」都是紀念商品，讓網友笑翻。

籃球／T3BA首賽季4日開打 朱雲豪攜手謝亞軒對抗攻城獅

去年7月宣布成立的台灣三對三籃球企業聯賽（T3BA），在經過一年多的籌備後將於4日展開首賽季賽程，共有橫跨SBL、PLG...

中職／「拳擊女王」陳念琴來了！2日為猿開球秀名言

全猿主場「台灣大丈夫です」系列第六彈，台灣「拳擊女王」陳念琴將在9月2日（四）擔任樂天桃猿隊開球貴賓，讓球迷朋友跟她一起...

中職／「內野5人陣」再現！ 味全龍9下製造雙殺續命

昨晚的味全龍與中信兄弟之戰關鍵9局下出現罕見的「內野5人陣」，龍隊總教練葉君璋親自指揮布陣，最後成功製造雙殺化解1人出局滿壘的危機，暫時逃過被兄弟再見的命運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。