中職／好不捨！只休一天 王威晨歸隊為父親獻花

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花，讓父親再看一眼自己穿著球衣的樣子，球迷們看到照片都直呼「不捨」、「心疼」，更多的是為他加油。

兄弟傳奇球星「萬人迷」王光輝在8月30日逝世，當天是球隊休兵日，8月31日王威晨向球隊請假一天，處理後事，在9月第一天就回來報到，也在洲際球場入口處的追思背板前，獻上滿天星花束，花語為思念、純粹的愛。

王威晨也透過臉書粉絲團，回應外界的關心，對於外界的幫助也都感謝在心，但目前回到球場後，想先專注在場上，未來再好好跟大家分享父親的故事，而對於後事將先以天主教的方式打理。

王威晨臉書回應如下：

感謝所有的親朋好友給他的關心與訊息，威晨都有收到也都有放在心上，只是前幾天可能無法一一回覆大家。 感謝球團 辜董、董事長、領隊，上到下與球隊所有教練隊友行政給威晨的協助，感謝會長與聯盟，以及各隊、各界的關心，也感謝球團與媒體為父親整理那麼多的影片和報導。 很抱歉在這幾個月許多前輩問到父親狀況時，威晨也都只是簡單的以「還在治療」等提到，因為父親不希望麻煩到大家、讓大家擔心。 也要向媒體朋友們致歉，許多媒體朋友們與父親也有著深厚的交情，威晨知道大家也都很關心父親的狀況 同樣也都很關心威晨的狀況和心情，但很抱歉威晨暫時可能還無法接受訪問，威晨回到球場的時間想暫時先專注在場上，之後一定會再好好的跟大家談起父親的故事。 威晨與母親及家人討論過後，會遵從過往家裡天主教的方式打理，威晨也會先回到球隊訓練、比賽 之後會再與家人討論視需求後做安排。 失去摯親的痛是永遠無法完全痊癒的，只能靠著時間慢慢的去變成一種力量，但有些人是會在悲傷中變得更堅強的。 威晨也希望讓隊友們的陪伴，和球迷們的支持聲與吶喊聲，能帶給威晨更快的復元、更多的快樂與動力。 父親在最後也一直是這麼希望的，因為是棒球讓威晨與父親有更多的相處與回憶，也因為棒球是威晨和父親共同的摯愛和快樂，站到棒球場上，能讓威晨暫時忘卻煩惱；站到棒球場上，跟父親的回憶充滿能量，「因為我真的很喜歡打棒球」。

僅僅休息一天，中信兄弟隊王威晨今天回到球場，穿上全套球衣到追思背板前，為父親王光輝獻花。圖／中信兄弟隊提供