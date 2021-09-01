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中職／「內野5人陣」再現！ 味全龍9下製造雙殺續命

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍內野擺出5名內野手趨前守備。圖截自影片
味全龍內野擺出5名內野手趨前守備。圖截自影片

昨晚的味全龍與中信兄弟之戰關鍵9局下出現罕見的「內野5人陣」，龍隊總教練葉君璋親自指揮布陣，最後成功製造雙殺化解1人出局滿壘的危機，暫時逃過被兄弟再見的命運。

9局下兩隊戰成1：1平手，兄弟進攻1人出局滿壘局面，龍隊換上林逸達救火，同時，葉君璋親自指揮讓石翔宇移防至內野，外野只留下陳品捷和郭天信，5名內野手全部趨前守備防止失分。

結果，江坤宇在第2球就揮擊，打成平凡的內野滾地，二壘手李凱威接球後封殺本壘，捕手蔣少宏再快傳一壘刺殺江坤宇，完成龍隊的「第一志願」雙殺。

不過，這不是中職第一次出現類似佈陣，也不是每一次的「內野5人陣」都會成功。今年4月時，樂天桃猿也曾擺出相同佈陣迎戰富邦悍將，讓陳晨威移防內野，不過最終仍被悍將新秀莊韋恩一棒擊成中外野平飛安打，替球隊打下勝利。

飛安 中信

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