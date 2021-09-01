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中職／陳韻文百救援紀念商品超有梗 網：應該要出聯名胃藥

聯合新聞網 / 綜合報導
陳韻文完成100次救援成功，獅隊順勢推出紀念商品「小文大鎖」。 圖截自統一獅官方商城、記者余承翰／攝影
陳韻文完成100次救援成功，獅隊順勢推出紀念商品「小文大鎖」。 圖截自統一獅官方商城、記者余承翰／攝影

統一獅隊終結者陳韻文昨在滿壘情況下登板化解危機，收下生涯第100次救援成功，成為中職史上第四人，也是最年輕達成百次救援的選手。獅隊球隊立即開放紀念商品預購，卻被發現連「大鎖」都是紀念商品，讓網友笑翻。

獅隊昨面對樂天桃猿新洋投狂威絲毫不懼怕，兩度攻下3分大局，狂威下場後陳傑憲再開轟助陣，幫助獅隊9局取得9：4領先。9下獅隊出現滿壘危機，最終派出「守護神」陳韻文化解危機，不僅幫助球隊守住勝利，也成為「百救援俱樂部」第4位成員。

統一推出陳韻文百救援紀念商品，驚見「小文大鎖」。圖截自統一獅官方商城
統一推出陳韻文百救援紀念商品，驚見「小文大鎖」。圖截自統一獅官方商城

賽後獅隊立刻推出陳韻文百救援紀念商品預購，不過商品除了常見的紀念T恤、紀念球以外，竟然還有「紀念大鎖」，而商品說明部分則寫著：「盼望小文更能隨心掌控自己的『韓多路』，並繼續為獅子軍鎖住一場場的關鍵勝局！」超奇葩商品掀起網友熱議，紛紛留言「太有梗了」，還有球迷開玩笑地建議：「應該要推出聯名款胃藥才對！」

除了陳韻文外，中職百救援俱樂部成員還有2位來自獅隊，2004年的凱薩和2012年林岳平，此外，桃猿隊陳禹勳也於去年完成百次救援。

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