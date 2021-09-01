中職／宋晟睿生涯首支再見安兄弟勝 MVP獻給王光輝

中職中信兄弟今天與味全龍交手，兄弟隊宋晟睿10局敲出二壘打、跑回追平分，延長賽11局敲出生涯首支再見安打，率隊以5比4拿勝，首度獲選單場MVP，他也將榮耀獻給王光輝。

中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟象隊（中信兄弟隊前身）退役球星「萬人迷」王光輝昨日因為肝癌病逝，兄弟球團在洲際棒球場設置紀念追思背板，也在今天賽前安排致敬儀式，兩隊球員別上黃絲帶、賽前列隊默哀1分鐘。

兄弟隊今天由本土投手鄭凱文先發，鄭凱文前3局沒有被敲出安打，直到4局被李凱威敲出安打，再被陳品捷敲出安打失掉1分。

兄弟隊今天前3局沒有拿下分數，4局下2人出局後靠著陳子豪二壘打、詹子賢適時安打送回追平分；兩隊僵持至9局下半，兄弟1人出局、攻佔滿壘，味全內野排上5人、守備佈陣收到成效，沒讓兄弟拿下分數。

延長賽第10局味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出左外野方向3分砲，為個人本季第2轟，兄弟隊許基宏10局下敲出2分砲，宋晟睿2人出局後敲出二壘打，兄弟接連選到2次四壞保送攻佔滿壘，滿壘時觸身球保送擠回追平分。

兩隊鏖戰至延長賽11局，味全11局上沒有拿下分數，11局下兄弟靠著四壞保送、犧牲觸擊、故意四壞保送，宋晟睿當英雄，再見安打幫助球隊拿下勝利，兄弟本季延長賽維持不敗，延長賽戰績3勝2和。

賽後MVP頒獎，宋晟睿熟練跳著自己的應援曲，他笑說平常都會在宿舍看影片學，今天延長賽打擊機會，教練團鼓勵不要給自己太大壓力，把球看清楚、大膽表現。

首度拿下單場MVP，宋晟睿感謝球迷進場加油，將這座MVP獻給王光輝教練，同時也獻給球迷和家人，「我做到了、會繼續加油」。