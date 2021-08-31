中職／鞏冠10局三分砲空響 宋晟睿為兄弟敲再見安

中信兄弟隊告別永遠的「萬人迷」王光輝，今天在洲際球場為他舉辦哀悼儀式，兄弟此戰在9局滿壘拿不到分數，10局克服3分落後，在11局等到新秀宋晟睿的生涯首支再見安打，以5：4氣走味全龍隊。

兄弟象隊元老球員、前總教練王光輝昨天因肝癌病逝，棒壇痛失一位傳奇球星，他的兒子王威晨向球團告假處理父親後事，缺席今天賽事。

兄弟今天一、二軍都有安排致敬儀式，洲際球場在二樓平台架設紀念背板，供球迷放置卡片與花束等追思物品；兄弟全隊也在練球前至追思背板獻花，球隊準備了兩種花束，「白玫瑰」代表尊敬、新的開始，「白桔梗」代表永恆的愛。

此戰賽前也播放王光輝的紀念影片，爽朗的「問題不大」在洲際球場迴盪，全場默哀1分鐘後，比賽在感傷的氣氛中開打，雙方先發投手鄭凱文、伍鐸聯手上演投手戰。

龍隊在4局上先有斬獲，李凱威敲出安打並靠失誤站上二壘，陳品捷補上安打、帶1分打點，兄弟隨即在下半局討回，陳子豪二壘打、詹子賢串連，兩隊1：1平手。

兩隊分數一路凍結，呂偉晟9局下登板壞球連發，出現3次保送（包含1次故意保送），龍隊換上林逸達接手，面臨一出局、滿壘局面，將右外野手董秉軒換成內野手石翔宇，啟用5人內野，成功賭到江坤宇的二壘方向滾地球抓下雙殺。

龍隊10局在二、三壘有人時，吉力吉撈．鞏冠一棒為比賽定調，這是他5場出賽以來的第2轟，打出龍隊期待的旅美重砲身手，可惜的是龍隊在10局下鋼龍、廖任磊都壞球連發，加上許基宏的兩分砲，硬生生搞砸到手勝利，兩隊再以4：4進入11局，由宋晟睿敲出再見安打結束比賽。