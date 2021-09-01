中職／獅隊打線發揮擊敗桃猿 陳韻文達成生涯百救援

中央社 / 台北31日電

中職統一獅隊今天交手樂天桃猿隊，獅隊打線發揮，團隊敲出14支安打、陳傑憲8局開轟，率隊以9比4拿勝；獅隊守護神陳韻文9局登板投0.1局救援成功，完成生涯百救援里程碑。

桃猿在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，派新洋投狂威（Dylan Covey）先發，但狂威在中華職業棒球大聯盟首場先發亮相，表現不如預期。

獅隊2局靠蘇智傑安打開啟攻勢，吳桀睿選到四壞保送，林子豪、林岱安接連安打攻下2分，再靠暴投跑回第3分。

獅隊6局再起攻勢，張偉聖率先安打上壘，林靖凱敲安延續攻勢，林安可選到四壞保送，狂威留下滿壘局面退場。

桃猿接替中繼投手王溢正沒能止血，1人出局後讓吳桀睿敲出安打、失掉2分，接著投出四壞保送、被敲出高飛犧牲打掉分，這3分都要記在狂威身上。

狂威總計用84球投5局，被敲7支安打，投出2次保送、1次三振、1次暴投，失掉6分都是責失分、吞下敗投。

桃猿前5局沒拿下分數，6局下靠林立敲出個人本季第4轟、陽春砲助球隊追分，再靠郭永維二壘打、陳俊秀內野安打送回團隊第2分。

獅隊7局靠蘇智傑適時安打再添1分，8局靠陳傑憲2分砲多添保險分，也是個人本季第3轟，桃猿8局下廖健富敲出2分砲追分。

陳韻文9局下2人出局、滿壘時登板後援，讓林立敲出游擊方向滾地球出局，幫球隊拿下勝利、也拿下個人生涯第100次救援成功，為中職史上第4人，達成紀錄所用局數、面對打席及用球數都是中職新低紀錄。

陳傑憲 中職

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