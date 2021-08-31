中職／江辰晏返先發繳好投 餅總：少了無所謂的壞球

生涯對戰樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊），江辰晏的對戰防禦率高達6.95，今天他的「恐猿症」未發作，先發5.1局失2分，幫助統一獅隊以9：4擊敗猿隊，江辰晏取得第4勝，陳韻文則收下生涯第100次救援成功。

獅隊因21歲少年強投古林睿煬前場先發手指破皮，再次降下二軍養傷，只能將江辰晏調回先發輪值，而他生涯對戰成績最差的球隊就是猿隊，今天卻有不俗演出。

江辰晏前5局僅各被敲1支安打封鎖猿隊打線，直到第6局才挨了林立的陽春砲、首度失分。

總教練林岳平指出，「江辰晏的表現，相當好啊！上一周是因為試試看強力先發投手，第一戰就古林（睿煬）受傷，江辰晏本來就是先發投手，上一周中繼出賽，今天又先發，可以幫助球隊投了5.1局相當不容易。」

江辰晏此役好投關鍵，餅總點出，「比較少無所謂的壞球，可以取得球數領先，讓對手擊出無效攻擊。」

猿隊由新洋投狂威演出中職初登板，首局以15球演出3上3下後，第2局就遭遇獅隊連續安打，蘇智傑、林子豪、林岱安都敲安，加上狂威的暴投，讓獅隊單局攻下3分。

狂威第3到5局都僅面對3人次，直到6局又遇到大麻煩，接連被張偉聖、林靖凱敲出安打，再保送林安可後，留下滿壘局面退場。王溢正接手後先K掉蘇智傑，接著被吳桀睿敲出2分打點安打，林岱安以高飛犧牲打追加分數，狂威留下的跑者全數兌現成分數。

狂威的「開箱秀」內容欠佳，先發5局失6分，被敲出7安打，有2次保送、1次三振，共用84球，其中54球是好球。