中職／陳韻文25歲最年輕百救援 「餅哥永遠是第一」

統一獅隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，終結者陳韻文在9局下滿壘登板，共用6球面對林立取得出局數，他也以25歲又276天完成史上最年輕百救援成功，315.1局數、1407打席、5519球都是新低紀錄，陳韻文回想20出頭的年紀初接終結者時也坦言壓力大。

至今天賽前，中職史上僅三人完成100救援成功里程碑，分別是林岳平（129）、凱撒（124）、陳禹勳（118），達陣時的最年輕紀錄由林岳平的30歲又148天保持。

獅隊今天對戰猿隊取得大幅領先，看似無陳韻文登板必要，但戰局打到9局下面臨滿壘危機，救援點出現，獅隊推出陳韻文關門，以6球讓林立敲出游擊方向滾地球遭到刺殺，取得救援成功，收下生涯第100次救援成功，包括陳禹勳、林立等猿隊球員，也都向陳韻文表示恭喜。

上場機會突如其然來到，陳韻文說：「還是跟平常一樣，只要球隊有需要，就把自己準備好，不會放鬆。」他坦言有注意到即將完成百救援，也謝謝今天野手打了很多分數、投手控制局面，讓他有上場機會。

陳韻文表示，滿壘上場，比較在意的是壘上都是鄭鈞仁留下的跑者，「我一心只想守下出局數，很強烈的心態，比起花自己的分數，花隊友分數，我心情更不好。」

陳韻文從屏東高中畢業後就投入職棒，生涯283場出賽只有7場先發，很早就轉往牛棚發展，進而在終結者的位置上落地生根，是他可以在25歲就叩關百救援的主因。

回想年紀輕輕成為守護神，陳韻文表示，「一開始當然壓力滿大，20出頭，球隊還是有比我厲害的學長來勝任這個位置，謝謝教練團這麼相信我，讓我可以爭取這個位置。」