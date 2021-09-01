中職／江山代有人才出 兄弟誰接輝恰招牌

「不動四棒」往往是球隊打線中最重要的角色，但是現在的各隊的「不動四棒」可能要想一下是誰，因為目前大多數擔任中心打者的球星棒次仍會調整，不像以往是有舉足輕重的地位，擔任的球員絕對都是球隊「領袖級球星」，包含陳金鋒、彭政閔、張泰山等強打，更資深的球迷可還能會想到王光輝、羅敏卿等人。

2021年8月30日棒球圈傳來令人遺憾的消息，兄弟象隊的首位「不動四棒」— 曾擔任總教練、綽號萬人迷的王光輝因肝癌驟逝。他在1988年就加入兄弟飯店棒球隊，後於1990年成為兄弟象創隊元老之一，雖一度傳出台灣大聯盟挖角，但他仍選擇留隊。職棒生涯15年累計擊出1009支安打、91支全壘打、524分打點。退役後先擔任打擊教練，於2007年接任球隊第九任總教練，至2009年卸任，並於2010年底離開球隊。

王光輝球技好、人氣超高，曾帶領球隊兩度完成三連霸，是領袖級球星的指標人物。 聯合報系資料照片

當年王光輝逐漸準備交棒時，球隊已陸續網羅蔡豐安、陳致遠、彭政閔等好手接棒。而其中唯一沒有涉入簽賭案，而且打擊表現長期穩定，又展現出領袖風範的彭政閔，最後順利接手黃衫軍不動四棒的地位。恰恰果真沒讓兄弟失望，連續19年進入明星賽，連續15年榮獲人氣王，毋庸置疑是另一位萬人迷。

不過老兵逐漸凋零後，兄弟領袖接班人卻是難產，成為大家討論的焦點。要成為球隊招牌球星並不容易，要接班黃衫軍不動四棒還需要背負歷史、人氣等壓力，難度更是極高。今年季初原本鎖定詹子賢，但他開季表現非常不穩，後來教練只好嘗試了張志豪、許基宏、陳子豪、周思齊等球員。足見光穩定一年擔任不動四棒，就已經是不容易的事情，更何況要像王光輝、彭政閔，「不動」都是維持多年才獲得的稱號。

王光輝以往就曾表示「目前為止好像看不到」，恰恰則認為「看他們自己的能力」。主要是他們認為打得好的周思齊、張志豪等，雖然表現相對穩定，但不久後也要退休了。年輕球員各項條件不差，但體能跟健康因素常常影響長期穩定表現。另外一方面除了球技外，抗壓性、穩定性、個人特質及形象等都是必要條件。

個人球技方面，現在訓練方式多有科技的輔助，讓打者在實力上能更加精進。然而相對現在的投手及戰術同樣在進步，常常看到針對性的配球、守備的佈陣讓強打者無功而返。因此強打不但要有抗壓性及穩定性，而且還要不斷的進步，這都是成為球隊招牌球星，或是不動四棒最困難的環節。

目前中信兄弟已有陳子豪、詹子賢及許基宏等可望接班，他們介於26~29歲，正值當打之年。但問題在於他們今年擔任第四棒的時候，成績都是有所下滑，尤其詹子賢及許基宏，打擊率分別下滑到0.238及0.169，反而後移到第五棒，馬上就變成0.343及0.271。明顯是因為第四棒地位產生的無形壓力，進而影響表現，無法發揮應有的實力，這也代表他們距離擔任球隊領袖還有一段路要走。

中信兄弟不乏像詹子賢這樣的年輕強打者，但似乎都有畏懼擔任第四棒的狀況，想要接棒球隊招牌球星，一定要克服這個障礙！ 聯合報系資料照片

把握住關鍵時刻的勝利一擊，往往會讓球員個人知名度大開，更會讓球迷津津樂道談論好多年，是成為球星的快速路徑。不過成為領袖級球星，就要更進一步，必須要常常要能建功，帶動球隊氣勢。陳子豪、詹子賢及許基宏雖還不到火侯，但已有雛型，有朝一日可以接替王光輝、彭政閔，成為下一位黃衫軍招牌。