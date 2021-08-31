日職／宋家豪9球投1局救援成功 陽岱鋼代跑上場

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，總計用9球投完1局、無失分，球隊終場以6比3拿勝，宋家豪拿下本季第2次救援成功；巨人隊陽岱鋼今天代跑上場，沒有打擊機會。

日本職棒樂天金鷲隊今天在宮崎球場與福岡軟銀鷹隊交手，兩隊4局打完3比3戰成平手，樂天隊5局靠著小深田大翔、鈴木大地接連安打攻佔得點圈，島內宏明敲出3分砲、超前比數。

兩隊9局上打完樂天6比3領先，樂天隊9局下派出宋家豪後援登板，依序讓打者敲出左外野方向飛球、三壘滾地球、三壘滾地球出局，沒有失分，替球隊守住勝利。

宋家豪今天總計用9球投1局，抓到3個出局數，沒有被敲出安打、無保送、無失分，賽後防禦率2.13，拿下救援成功。

讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼本季直到28日才升上一軍，28日與中日龍隊比賽，後半段上場守右外野、沒有打數。

今天巨人隊與養樂多燕子隊交手，陽岱鋼6局代跑上場，幫助球隊跑回1分、沒有打擊機會，巨人隊終場以10比8拿下勝利。