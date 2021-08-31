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中職／狂威「開箱」有點落漆 先發5局掉6分

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投狂威「開箱」。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊洋投狂威「開箱」。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天「開箱」新洋投狂威，對統一獅隊投到第6局，留下滿壘、無人出局危機，最終全部跑回分數，狂威初登板繳出內容欠佳的5局、失6分，被敲出7安打，有2次保送、1次三振，共用84球，有54球是好球。

狂威在6月初就解除隔離，直到今天才在中職首度登板，他未於二軍投過，直接拉上一軍出賽，總教練曾豪駒賽前提到，狂威此戰沒有任何限制，「他已經準備很久了，隊內實戰投球有達到一定球數，再來就是看他在實際比賽中的狀況。」

狂威首局以15球演出3上3下後，第2局就遭遇獅隊連續安打，蘇智傑、林子豪、林岱安都敲安，加上狂威的暴投，讓獅隊單局攻下3分。

狂威第3、4局雖都被敲出安打，但林靖凱在一壘遭牽制出局、蘇智傑盜壘失敗，加上第5局都僅面對3人次，直到6局又遇到大麻煩，接連被張偉聖、林靖凱敲出安打，再保送林安可後，留下滿壘局面退場。

王溢正接手後先K掉蘇智傑，接著被吳桀睿敲出2分打點安打，林岱安以高飛犧牲打追加分數，狂威留下的跑者全數兌現成分數。

蘇智傑 林靖凱

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