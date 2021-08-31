影／中職首位裁判進軍東奧 紀華文：內心興奮大於緊張

中職會長蔡其昌今天晚間在台中洲際棒球場獻花給中職首位進軍東京奧運的裁判紀華文，特別感謝紀華文為台灣增加國際間的能見度。紀華文表示，奧運對於每一位運動員來說是最高殿堂。能代表中華職棒聯盟將正向力量傳遞到東京奧運，感到非常榮幸。

紀華文指出，很開心也很興奮能擔任東奧棒球冠軍賽主審，內心興奮大於緊張。他也告訴自己，必需運用自己的專業、敬業與樂業，也很開心順利完成任務。

【中央社／台北31日電】

中職資深裁判紀華文受邀在東京奧運棒球賽事執法，開幕戰與金牌戰都扛主審重責，紀華文說，能將中職正向力量傳遞到奧運場上很榮幸，同時也回憶與昨日逝世的「萬人迷」王光輝間的交集。

中華職棒原訂今天在洲際棒球場中信兄弟與味全龍隊賽前舉行表揚儀式，副裁判長紀華文受邀擔任東京奧運執法裁判，為中職裁判第一人，但昨日兄弟象隊退役球星「萬人迷」王光輝逝世，球團賽前安排王光輝致敬儀式，紀華文表揚儀式改至5局。

紀華文賽前受訪時也分享過去在場上與王光輝的交集，想起2004年6月26日王光輝在花蓮的引退賽，當時自己是三壘審，儘管交集不多，但紀華文表示，前輩對於職棒的貢獻無庸置疑，引退賽剛好也有執法，算是緣分，「他人很客氣，有專業的棒球素養，對於棒球的熱愛和執著，值得我們尊敬。」

5局表揚儀式由中職會長蔡其昌獻花，紀華文此次東京奧運有5場執法，其中開幕戰與金牌戰都擔任主審，紀華文表示，接到金牌戰主審的任務，內心的興奮大於緊張，但也告訴自己，要運用專業、敬業的態度，完成這個任務。

紀華文表示，奧運對每個運動員來說是最高殿堂，可以參與盛會覺得很榮幸，「能夠代表中職，將正向的力量藉由我傳遞到奧運場上，感到非常的榮幸。」