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U12世界盃延至2022舉行 亞洲區台日韓參賽

中央社 / 台北31日電

世界棒壘球總會今天正式宣布原訂今年在台灣舉行的U12世界盃延至2022年舉行；由於亞洲少棒錦標賽取消，由2018年亞少前3名球隊台灣、韓、日取得門票，接下來4屆U12繼續在台南舉行。

世界棒壘球總會（WBSC）今天正式公布，原訂今年8月在台灣台南亞太國際棒球場舉行的U12世界盃棒球賽，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延至2022年，確切日期之後會再宣布。

U12世界盃參賽球隊，歐洲區由2021年歐洲少棒錦標賽前2名球隊義大利、捷克取得參賽資格，原訂去年舉行的亞洲少棒錦標賽因為疫情延至今年，但疫情不見緩和、確定取消。

原訂去年舉行的亞洲少棒錦標賽，2度延期後取消，亞洲區資格將採用2018年亞洲少棒錦標賽排名，前3名球隊台灣、韓國、日本取得明年U12世界盃參賽門票；另外，目前正在舉行中的泛美少棒錦標賽預計產生4席，大洋洲、非洲及外卡各1席，預計將有12支球隊參賽。

U12世界盃原訂在台南舉辦3屆，經過爭取，接下來4屆仍然會在台灣台南亞太國際棒球場舉行。

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