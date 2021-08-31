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中職／王威晨強大精神力 陳傑憲看了感觸深

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳傑憲。記者余承翰／攝影
陳傑憲。記者余承翰／攝影

兄弟象隊一代球星王光輝昨天病逝，消息震驚各界，球迷回顧王威晨這段時間的成績，更感嘆他的精神力之強大，長期在安打榜上與他相爭的陳傑憲也很有感觸，自己也曾走過類似遭遇，希望他化悲傷為力量。

陳傑憲、王威晨是安打榜競爭上的常客，陳傑憲去年以174支安打擊敗王威晨（170），2018年更是激鬥到最後一戰，陳傑憲敲出3安打，以165安逆轉擊敗王威晨的164安。

王威晨今年以96安在安打榜上遙遙領先，8月更敲了領先全聯盟的26安，外界感受到他強大的精神力，在身心都煎熬的時刻，還持續在場上做好本分，為球隊拚下季冠軍。

陳傑憲說：「我昨天也有回想到，威晨今年一整年的成績真的很突出，也覺得他有辦法頂住這個狀況，一邊要專注在球場上，一邊要照顧到家人的狀況，怎麼有辦法心理這麼強大。」

王威晨在場上展現出的成績，陳傑憲說：「身為對手，真的看不出他有什麼異狀。」他昨天也看了王威晨粉絲團的留言，「就和我們對他的印象一樣，總是很正面，有什麼不好的也不太表現出來。」

陳傑憲在2018年季初失去了兩位重要的家人，自己走過這一遭，深知其中煎熬，「昨天聽到消息，也覺得感觸很深。」他昨天也傳了訊息給王威晨，只是簡單跟他說了「加油、保重」。他說自己曾走過類似的經歷，知道此時說再多都無助，等王威晨都調適好了再回到場上，也相信他今年一定會有很好的表現。

陳傑憲 王威晨

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