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中職／黃義婷挑戰投手丘開球 喜歡小胖「不需要理由」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影

「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓，直接挑戰投手丘的位置，精準進入王溢正的手套，她對開球表現也直呼「相當滿意」。

黃義婷今天受邀來到猿隊主場開球，事前也看了其他人的開球影片，注意到其他人比較少直接挑戰投手丘的距離，就有心想要嘗試看看。

「之前看大家都站在投手丘前，不知道到底有多遠，嘗試後覺得好像可以。」黃義婷笑說，王溢正也一直說「你可以！你可以！」給了她更多信心。

黃義婷就讀輔仁大學，導師就是葉志仙，讓她更覺得不能丟臉，開完球後也馬上接到划船教練的電話，確認她開得怎樣。

直接挑戰投手丘完成不落地進捕手手套，黃義婷展現身為身為划船國手的臂力，但她解釋划船是向後的用力，和投球的用力方式完全不一樣，也不忘歸功家裡的狗狗，「我在家裡都是投給狗狗接，捕手就是我家的狗。」

被問到最喜歡的球員，黃義婷回答「小胖」，她笑說：「喜歡是不需要理由的」。

「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
「划船甜姐兒」黃義婷今天為樂天桃猿隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影

黃義婷 王溢正 樂天桃猿

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