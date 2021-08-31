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中職／陳韻文百救援M1 「餅總」期待他寫自己的障礙

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊終結者陳韻文已達99次救援成功，即將達陣百救援里程碑，成為史上第四人。 聯合報系資料照
統一獅隊終結者陳韻文已達99次救援成功，即將達陣百救援里程碑，成為史上第四人。 聯合報系資料照

統一獅隊終結者陳韻文已達99次救援成功，即將達陣百救援里程碑，成為史上第四人，且突破自家總教練林岳平保持的最年輕紀錄，「餅總」對此有金句，認為以陳韻文的年紀，「他要去創造陳韻文的紀錄，而不是去突破我的紀錄。」

中職史上僅三人完成100救援成功里程碑，分別是林岳平（129）、凱撒（124）、陳禹勳（118），達陣時的最年輕紀錄由林岳平的30歲又148天保持，而陳韻文至今天為25歲又276天，勢必要破「餅總」的紀錄。

林岳平表示，「我認為這對他只是過程，以他的年紀、位置，他可以繼續創造紀錄，這只是一個數字，重點是要再拉長幾年，不是達成了就好，而是要不斷突破這個角色。」

陳韻文從屏東高中畢業後就投入職棒，生涯282場出賽只有7場先發，很早就轉往牛棚發展，進而在終結者的位置上落地生根，是他可以在25歲就叩關百救援的主因。

林岳平指出，「早期比較少這麼早就設定在這個位置，剛好球隊在近幾年就培育他成為這個角色，有了現在這個成就，但他不能這樣就滿足，要再去突破，創造陳韻文的紀錄，而不是去突破我的紀錄。」

餅總不談對陳韻文救援數字的期待，「我認為只要球隊賦予他是救援投手，就要把今年的角色扮演到最好。」

陳韻文 林岳平 牛棚

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