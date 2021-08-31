中職／林子崴返獅隊一軍有「使用說明書」 本周二軍先實測

統一獅隊左投林子崴今天在二軍登板，展開他的歸隊課表，總教練林岳平也擬定他的「使用說明書」，上一軍後將投1休1，本周因二軍賽程正好是周二、四、日，剛好可以模擬出賽節奏。

林子崴因傷病所苦，去年3月動刀，目前復出已來到最後準備階段，本周將在二軍出賽3場，餅總說：「他之前已經投了幾次牛棚，但是投1休4，現在是必須縮短休息天數，測試看看手臂反應。」

林岳平指出，林子崴上一軍後，將以投1天天就一定會休1天的模式出賽，而本周二軍賽事正好都有間隔，「表定是二四日要投，因應一軍一整周賽事，以一軍出賽的節奏看他的身體、手的狀況，只要沒有問題下周就會隨隊。」

洋投飛利士因手肘緊繃，已下放二軍，需15天才能歸隊，先發輪值預計在施子謙、姚杰宏中挑選，而飛利士預計會在9月14日開始的花蓮周歸隊。