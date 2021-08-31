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中職／沒有季中換球 聯盟公布近2次用球檢測

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒今天公布上半季三次比賽用球恢復係數檢測，皆合乎0.540到0.560之間，沒有換球問題。 聯合報系資料照
中華職棒今天公布上半季三次比賽用球恢復係數檢測，皆合乎0.540到0.560之間，沒有換球問題。 聯合報系資料照

中華職棒今天公布上半季三次比賽用球恢復係數檢測，皆合乎0.540到0.560之間，會長蔡其昌也重申，棒球比賽中，棒球就是最重要的元素，未來將會持續要求廠商維持比賽用球的穩定性，如果檢測結果未符合要求的規範，也會依合約規定對廠商咎責。

去年上半季的比賽用球掀起「彈球」爭議，今年係數有所下修，也明顯反映在本季全壘打數字銳減上。聯盟今天公布上半季3次檢測結果，依序為0.555、0.551、0.559，皆符合今年所訂的恢復係數規範0.540到0.560之間。

聯盟在去年10月26日的球團代表會議通過，今年比賽用球恢復係數「加嚴」標準值區間，降低彈力球事件再發生，區間從去年的0.540到0.580縮小至0.540到0.560；去年的4次檢測比賽用球恢復係數，分別為0.574 、0.571、 0.563、0.560，也皆在0.540到0.580的規定內。

聯盟強調，今年提升檢測次數就是希望維持比賽用球的品質，蔡其昌也要求持續維持用球穩定性，若未達要求將向廠商咎責。

此次測試仍委由臺北市立大學運動器材科技研究所，依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，，該單位亦曾接受世界棒壘球總會（WBSC）委託，進行相關檢驗，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共9項。

棒球 中華職棒

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