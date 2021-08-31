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中職／猿隊搞定4新人談約 沒有曾仁和
樂天桃猿隊今天宣布，與季中選秀第4到7輪的新人達成加盟共識，野手鍾玉成、投手賴知頎、捕手毛英傑、投手張梓軒的新人合約都已談妥，猿隊至此已簽下5人，剩下第2指名邱駿威、第3指名曾仁和、第8指名楊家勝尚未搞定。
猿隊今年第四輪指名來自大溪高中的鍾玉成，攻守條件相當出色、內外兼修，球團提供他簽約金280萬元、一軍月薪7萬元附帶40萬元的激勵獎金。
第五輪指名的右投賴知頎畢業於鶯歌工商，擁有投球速度的優勢，他以簽約金200萬元、一軍月薪7萬元附帶60萬元的激勵獎金加盟。
第六輪指名的捕手毛英傑在高苑時期扛下陣中頭號捕手，他以簽約金155萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金25萬元的條件與球團達成加盟共識。
第七輪指名的左投張梓軒，擁有身材優勢，在文化大學時期就展現威力，球團期待他增加投球經驗，發揮左投優勢，成為強力左投，以簽約金100萬元、一軍月薪8萬元。
4人都將在近日開始辦理入團相關程序，猿隊也宣布以自主培訓合約延攬高苑潛力星內野手藍震威。
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